„Solche Spiele sind eine gute Gelegenheit, über sich hinauszuwachsen" Der SV Lengede empfängt in der zweiten Runde des Bezirkspokals den MTV Wolfenbüttel von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Nach dem 3:1 beim SV Union Salzgitter trifft der SV Lengede im Bezirkspokal auf den MTV Wolfenbüttel. Der Landesligist gewann seine Erstrundenpartie bei der SVG Oberharz mit 6:0. Lengedes Trainer Murat Güzel erwartet einen Gegner mit individueller Qualität, Erfahrung und klaren Abläufen.

Der SV Lengede startete mit einem 3:1 beim SV Union Salzgitter in den Wettbewerb. Bennett Naser Bytyqi brachte die Gäste bereits in der vierten Minute in Führung, Yassin Charfi erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Notzon in der 65. Minute stellte Bytyqi zwei Minuten später den alten Abstand wieder her. Der MTV Wolfenbüttel setzte sich bei der SVG Oberharz mit 6:0 durch. Damit treffen in der zweiten Runde zwei Mannschaften aufeinander, die ihre erste Pokalaufgabe erfolgreich bewältigt haben.

„Klarer Favorit“ Die Favoritenrolle sieht Güzel allerdings eindeutig beim MTV. „Mit dem MTV erwartet uns natürlich ein Gegner, der aufgrund seiner individuellen Qualität, Erfahrung und Eingespieltheit klarer Favorit ist“, sagt der Lengeder Trainer. Auch den Ansatz des Gegners hat er im Blick. „Dazu kommt mit Deniz Dogan ein Trainer, der einen sehr eigenen und besonderen Spielstil verfolgt. Seine Mannschaft versucht, Spiele mit viel Intensität und klaren Abläufen zu kontrollieren – darauf müssen wir uns einstellen!“