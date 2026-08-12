„Solche Spiele sind eine gute Gelegenheit, über sich hinauszuwachsen"

Nach dem 3:1 beim SV Union Salzgitter trifft der SV Lengede im Bezirkspokal auf den MTV Wolfenbüttel. Der Landesligist gewann seine Erstrundenpartie bei der SVG Oberharz mit 6:0. Lengedes Trainer Murat Güzel erwartet einen Gegner mit individueller Qualität, Erfahrung und klaren Abläufen.
Der SV Lengede startete mit einem 3:1 beim SV Union Salzgitter in den Wettbewerb. Bennett Naser Bytyqi brachte die Gäste bereits in der vierten Minute in Führung, Yassin Charfi erhöhte nach einer halben Stunde auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer von Notzon in der 65. Minute stellte Bytyqi zwei Minuten später den alten Abstand wieder her.
Der MTV Wolfenbüttel setzte sich bei der SVG Oberharz mit 6:0 durch. Damit treffen in der zweiten Runde zwei Mannschaften aufeinander, die ihre erste Pokalaufgabe erfolgreich bewältigt haben.
Die Favoritenrolle sieht Güzel allerdings eindeutig beim MTV. „Mit dem MTV erwartet uns natürlich ein Gegner, der aufgrund seiner individuellen Qualität, Erfahrung und Eingespieltheit klarer Favorit ist“, sagt der Lengeder Trainer.
Auch den Ansatz des Gegners hat er im Blick. „Dazu kommt mit Deniz Dogan ein Trainer, der einen sehr eigenen und besonderen Spielstil verfolgt. Seine Mannschaft versucht, Spiele mit viel Intensität und klaren Abläufen zu kontrollieren – darauf müssen wir uns einstellen!“
Die Begegnung besitzt für Güzel darüber hinaus eine persönliche Komponente. „Ich freue mich natürlich auch darauf, das ein oder andere bekannte Gesicht wiederzusehen. Durch meine Zeit in Wolfenbüttel kenne natürlich viele, was die Partie für mich persönlich besonders macht.“
Trotz der klaren Ausgangslage will sich Lengede nicht verstecken. „Wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, wie wir dem MTV begegnen wollen und werden versuchen, unsere Möglichkeiten bestmöglich auszuspielen“, erklärt Güzel.
Dabei soll seine Mannschaft mutig bleiben, ohne die Ordnung aufzugeben. „Wir wollen mutig auftreten, ohne dabei unsere Balance zu verlieren.“ Über die gesamte Partie werde es darauf ankommen, konzentriert zu bleiben und in entscheidenden Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen.
„Entscheidend wird sein, über die gesamte Spielzeit konzentriert zu bleiben, in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen und an unsere Chance zu glauben.“
Für den jungen Lengeder Kader sieht Güzel die Partie auch als Lernmöglichkeit. „Wir wissen, dass uns eine schwere Aufgabe erwartet. Aber genau solche Spiele sind für eine junge Mannschaft auch eine gute Gelegenheit, über sich hinauszuwachsen.“