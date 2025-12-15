„Solche Spiele schweißen eine Mannschaft zusammen“

Trainer Daniel Seemann zieht im FuPa-Teamcheck ein ausführliches Fazit zur Hinrunde des FC Holzhausen. Nach großem personellem Umbruch steht das Team mit 39 Punkten auf Platz zwei der Verbandsliga und sieht noch klare Entwicklungspotenziale.

Großer Umbruch als Ausgangspunkt Die Ausgangslage vor der Saison war alles andere als einfach. „Im Sommer hatten wir einen großen Umbruch, es kamen 8 neue Spieler und dazu wurde die komplette sportliche Leitung ausgetauscht“, schildert Trainer Daniel Seemann. Sein Fokus lag deshalb klar darauf, „dass wir uns als Einheit schnell finden und zusammenwachsen“. Erschwert wurde die Situation zusätzlich durch prominente Abgänge: „Zudem sind mit Pfeifhofer und Müller zwei absolute Säulen im Offensivspiel weggebrochen.“

Zahlen unterstreichen die starke Hinrunde Nach 18 Spielen steht der FC Holzhausen mit 12 Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen auf dem zweiten Tabellenplatz der Verbandsliga Württemberg. 40 geschossene Tore und lediglich 14 Gegentreffer dokumentieren die Stabilität. Nur die Young Boys Reutlingen stehen mit 45 Punkten noch vor Holzhausen, dahinter folgt der TSV Berg mit 36 Zählern.

Erwartungen ohne Tabellenfixierung Angesichts dieser Voraussetzungen habe es keine konkrete Tabellenplatz-Vorgabe gegeben. „Aus den genannten Gründen hatte ich dann nicht die eine spezielle Erwartung, was den Tabellenplatz angeht“, sagt Seemann. Vielmehr habe er einen Wunsch formuliert: „Ich würde eher sagen, ich hatte den Wunsch, mindestens auf Platz 3 zu stehen und in voller Schlagdistanz nach oben zu sein.“ Dieses Ziel wurde erreicht. „Das ist uns gelungen und im Pokal sind wir auch noch vertreten, deshalb bin ich sehr zufrieden mit der ersten Saisonhälfte.“

Balance zwischen Defensive und Offensive

Die grundsätzliche Statik der Mannschaft bewertet Seemann positiv. „Die Balance ist gut“, betont er und ergänzt: „Defensiv sind wir auf einem sehr guten Weg.“ Gleichzeitig sieht er klaren Verbesserungsbedarf im Offensivspiel: „Was uns aktuell noch ein wenig fehlt, ist die Sauberkeit im letzten Drittel - der letzte Pass oder das Tor zu machen.“ Gerade dort habe man liegen lassen: „Da hatten wir definitiv Spiele, wo wir effektiver hätten sein können.“

Mentale Stärke als Schlüssel

Als prägendes Erlebnis der Hinrunde nennt der Trainer das Auswärtsspiel bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. „Das Spiel bei Calcio war ein Schub für das Kollektiv“, erklärt Seemann. Die Umstände waren schwierig: „Wir lagen zur Halbzeit 0:1 hinten und waren ab der 43. Minute einen Mann weniger.“ Dennoch habe er ein gutes Gefühl gehabt: „Ich hab allerdings gespürt, dass wir das Spiel trotzdem drehen können.“ Diese Überzeugung habe er klar weitergegeben: „Das hab ich den Jungs auch in der Kabine gesagt.“ Am Ende stand ein 2:1-Sieg. Für Seemann ist klar: „Solche Spiele schweißen eine Mannschaft zusammen.“

Prägende Pokalerfahrung

Neben dem Ligaalltag habe auch der WFV-Pokal Eindruck hinterlassen. „Natürlich darf man auch das Pokalspiel gegen die TSG Balingen erwähnen, das hat sicherlich auch geprägt“, sagt der Holzhausen-Trainer.

Positive individuelle Entwicklung

In der Entwicklung einzelner Spieler sieht Seemann ebenfalls einen wichtigen Faktor. Besonders hebt er einen Akteur hervor: „Colin Haug ist definitiv ein Spieler, der sich sehr stark entwickelt hat und für sein erstes Herrenjahr sehr konstant und gut spielt.“

Klares Verbesserungspotenzial

Trotz der starken Ausgangslage bleibt der Trainer kritisch. Auf die Frage nach den größten Baustellen sagt er deutlich: „Passspiel, Spiel mit dem Ball und vor allem im letzten Drittel.“ Genau dort sieht er den Schlüssel für weitere Schritte nach vorne.

Start der Vorbereitung

Die Planungen für die Rückrunde sind bereits terminiert. „Am 19.01. beginnt unsere offizielle Vorbereitung“, erklärt Seemann.

Keine Veränderungen im Kader

In der Winterpause ist personell nichts geplant. „Stand jetzt keine Veränderung“, sagt der Trainer mit Blick auf mögliche Zu- oder Abgänge.

Schwerpunkte bleiben konstant

Auch inhaltlich setzt Seemann auf Kontinuität. „Es werden die gleichen Themen wie bisher auch sein“, betont er. Ziel sei es, „unsere Abläufe einfach noch verbessern“, insbesondere „vor allem wie bereits erwähnt das Spiel im letzten Drittel und wie wir es dort hin schaffen“. Diese Aspekte sollen den Schwerpunkt der Vorbereitung bilden.

Blick auf die Rückrunde

Konkrete Zielvorgaben für die zweite Saisonhälfte gibt es bislang nicht. „Es gibt noch keine offiziellen Ziele, die wir als Mannschaft besprochen haben“, erklärt Seemann. Dennoch richtet er den Fokus klar auf den Start: „Für mich sind die ersten beiden Spiele nach der Winterpause sehr wichtig.“

Entscheidende Wochen nach der Pause

Diese Partien seien richtungsweisend. „Da zeigt es sich wie man aus der Winterpause kommt“, sagt der Trainer. Zudem seien es „sehr interessante Begegnung bei unseren Kontrahenten, wo der eine oder andere sicher auch mal Punkte liegen lässt“.

Besondere Partien im Fokus

Gefragt nach Schlüsselspielen bleibt Seemann eindeutig: „Ja, die ersten beiden Spiele nach der Pause.“