„Solche Spiele mögen wir“ – Kilic glaubt an Weidener Chance in Düren

Am vergangenen Wochenende holte Düren beim 2:1-Auswärtssieg in Porz den nächsten Dreier, Weiden dagegen unterlag zu Hause klar mit 0:3 gegen Fortuna Köln II. Für beide Mannschaften ist das Spiel von hoher Bedeutung – Düren möchte sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen, Weiden will den Negativtrend stoppen.

Lausberg: „Wir müssen den Kampf annehmen“

Dürens Trainer Luca Lausberg warnt davor, die Gäste zu unterschätzen: „Weiden ist mit einer ähnlichen Konstellation wie wir in die Saison gestartet, musste ebenfalls einen großen Umbruch vollziehen und verfügt sicherlich über ein paar erfahrene Spieler, die der Mannschaft Stabilität verleihen können. Zudem haben sie offensiv ein gutes Tempo.“

Er erwartet eine enge Partie, ein Spiel auf Augenhöhe: „Wir müssen den Kampf von Beginn annehmen und versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bekommen.“ Trotz der aktuellen Serie bleibt Lausberg bodenständig: „Unser Saisonziel ist und bleibt der Klassenerhalt, über anderes reden wir nicht. Wir freuen uns über die positive Serie, diese zählt aber am Freitag ab 19.30 Uhr nicht mehr. Wir müssen uns in jedem Spiel den Lohn hart erarbeiten.“

Personell muss Düren lediglich auf Dominick Marko verzichten, der krankheitsbedingt ausfällt. Ansonsten kann Lausberg auf den Kader der Vorwoche zurückgreifen.

Kilic: „Wir mögen solche Spiele – sie bieten Chancen“

Auch Weidens sportlicher Leiter Keskin Kilic blickt mit Respekt, aber auch Zuversicht auf das Duell. „Düren ist aktuell gut drauf, das wissen wir. Aber genau solche Spiele mögen wir, weil sie eine Chance bieten, ein Ausrufezeichen zu setzen“, betont er.

Seine Mannschaft habe trotz der jüngsten Ergebnisse Fortschritte gemacht: „Wir haben in den letzten Wochen gute Ansätze gezeigt, auch wenn die Ergebnisse nicht immer gepasst haben. Wenn wir unsere Stärken – Leidenschaft, Kompaktheit und Tempo nach vorne – auf den Platz bringen, können wir aus Düren etwas mitnehmen.“

Düren geht als Favorit in die Partie, zumal die Mannschaft zu Hause noch ungeschlagen ist. Weiden hingegen reist mit fünf sieglosen Spielen an, will aber mit Mut und Entschlossenheit den Umschwung schaffen. Viel spricht für ein intensives Duell, bei dem die Gastgeber ihre Serie ausbauen – und die Gäste endlich wieder jubeln wollen.