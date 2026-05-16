»Solche Spiele hat man nicht oft«: Drei Ligen, drei Titel-Endspiele!

In der Kreisklasse Regen, sowie in den A-Klassen Viechtach und Osterhofen kommt es am letzten Spieltag zum absoluten Gipfeltreffen. Jeweils der Tabellenführer trifft auf seinen direkten Verfolger – wer gewinnt, krönt sich zum Champion. Ein Unentschieden reicht dabei den Spitzenreitern Geiersthal, Bodenmais und Beutelsbach, während die Verfolger Niederwinkling, Neukirchen und Alkofen zum Siegen verdammt sind, um die Schale im letzten Moment noch zu entreißen.
Tabelle:
SV Geiersthal (51 Punkte)
FC Niederwinkling (49 Punkte)
Es ist das Spiel der Spiele. Der SV Geiersthal reist als Primus zum FC Niederwinkling. Die Ausgangslage ist klar: Geiersthal reicht ein Remis zur Rückkehr in die Kreisliga, der FCN muss gewinnen, um vorbeizuziehen.
Niederwinklings Sportlicher Leiter Marco Kappl setzt dabei voll auf den Heimvorteil: „Wir setzen alles auf unsere Heimstärke – ich denke unser Fanclub wird im Vergleich zu den vergangenen Spielen noch eine Schippe drauf legen und dann gilt es einfach nur alles zugeben und vorallem den Tag und die Atmosphäre zu genießen. Solche Spiele hat man nicht oft in seiner Karriere.“
Geiersthals Trainer Albert Weindl erwartet einen „Hexenkessel“ und stellt klar: „Wir fahren dorthin, um das Ding zu gewinnen – nicht mehr und nicht weniger.“ Während Geiersthal die Relegation sicher hat, warnt Weindl mit Blick auf den Gegner: „Wir haben die Relegation sicher, aber wenn sie verlieren, stehen sie wahrscheinlich mit leeren Händen da.“ Tatsächlich droht Niederwinkling bei einer Niederlage noch das Abrutschen auf Rang 3 oder 4, falls Kirchberg (48) und Habischried (47) ihre Hausaufgaben erledigen.
Tabelle:
TSV Bodenmais (58 Punkte)
SG Neukirchen-S / Elisabethsz. (56 Punkte) (Hinweis: Rattenberg ist mit 56 Punkten Zweiter, spielt aber zeitgleich gegen Gotteszell).
In Bodenmais steigt das Gipfeltreffen gegen die SG Neukirchen-S. Der TSV Bodenmais hat die Meisterschaft in der eigenen Hand. Spielertrainer Sebastian Schaller fiebert dem Finale entgegen: „Genau nach solchen Spielen strebt ein jeder Fußballer in seiner Karriere. Der gesamte Verein ist heiß auf dieses Heimspiel.“
Die SG Neukirchen muss gewinnen, um überhaupt eine Chance auf den Titel oder die Relegation zu wahren, da die DJK Rattenberg (ebenfalls 56 Punkte) im Parallelspiel Schützenhilfe leisten könnte. Lukas Schedlbauer, Sportlicher Leiter der SG, zollt dem Gegner Respekt: „Bodenmais ist eine extrem disziplinierte und taktisch gut eingestellte Mannschaft. 13 Gegentore vor dem letzten Spieltag sind einfach überragend, das sieht man so in den unteren Klassen nicht häufig.“ Die Fans der SG sind jedenfalls bereit: Ab 11 Uhr ist in einem Café in Bodenmais bereits ein Frühschoppen organisiert.
Tabelle:
SV Beutelsbach (60 Punkte)
FC Alkofen (59 Punkte)
Dramatischer könnte die Lage in der A-Klasse Osterhofen nicht sein. Der SV Beutelsbach führt mit einem Punkt vor dem FC Alkofen. Beutelsbachs Wilfried Frankiw macht klar, dass man nicht auf Remis spielen wird: „Natürlich wissen wir, dass uns theoretisch ein Unentschieden reichen würde, aber mit so einer Einstellung werden wir sicher nicht nach Alkofen fahren. Wir wollen das Spiel gewinnen und uns die Meisterschaft aus eigener Kraft holen.“
Auf der Gegenseite herrscht beim FC Alkofen nach dem Sieg im "Vorentscheid" gegen Aidenbach Euphorie. Matthias Knogler betont die Bedeutung: „Mit einem Sieg könnte wir sogar noch die Meisterschaft holen. Mehr Endspiel geht nicht! Genau für solche Momente spielt man Fußball.“ Doch auch hier schwingt das Risiko mit: Bei einer Niederlage könnte Alkofen im schlimmsten Fall sogar noch von Platz 2 durch Aidenbach (57 Punkte) verdrängt werden. „Uns ist aber auch bewusst dass bei einer Niederlage auch der Relegationsplatz weg sein dürfte“, so Knogler.
Egal ob in Regen, Viechtach oder Osterhofen: Wenn am Sonntag der Anpfiff ertönt, zählt die Statistik der vergangenen Monate nichts mehr – dann entscheiden nur noch die Nerven, der unbedingte Wille und die Tagesform darüber, wer die Korken knallen lässt und wer den schweren Gang in die Sommerpause oder die Hoffnungsrunde antreten muss.