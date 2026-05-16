»Solche Spiele hat man nicht oft«: Drei Ligen, drei Titel-Endspiele! Showdown in Niederbayern: In der Kreisklasse Regen, A-Klasse Viechtach und der A-Klasse Osterhofen kämpfen die Top-Teams im direkten Duell um die Meisterschaft. von Marco Baumgartner · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Bejubelt der SV Geiersthal nach dem letzten Spieltag auch die Meisterschaft? – Foto: Thomas Gierl

In der Kreisklasse Regen, sowie in den A-Klassen Viechtach und Osterhofen kommt es am letzten Spieltag zum absoluten Gipfeltreffen. Jeweils der Tabellenführer trifft auf seinen direkten Verfolger – wer gewinnt, krönt sich zum Champion. Ein Unentschieden reicht dabei den Spitzenreitern Geiersthal, Bodenmais und Beutelsbach, während die Verfolger Niederwinkling, Neukirchen und Alkofen zum Siegen verdammt sind, um die Schale im letzten Moment noch zu entreißen.

Kreisklasse Regen: Hexenkessel in Winkling – Der Sieger ist Meister Tabelle: SV Geiersthal (51 Punkte)

FC Niederwinkling (49 Punkte) Es ist das Spiel der Spiele. Der SV Geiersthal reist als Primus zum FC Niederwinkling. Die Ausgangslage ist klar: Geiersthal reicht ein Remis zur Rückkehr in die Kreisliga, der FCN muss gewinnen, um vorbeizuziehen.

Niederwinklings Sportlicher Leiter Marco Kappl setzt dabei voll auf den Heimvorteil: „Wir setzen alles auf unsere Heimstärke – ich denke unser Fanclub wird im Vergleich zu den vergangenen Spielen noch eine Schippe drauf legen und dann gilt es einfach nur alles zugeben und vorallem den Tag und die Atmosphäre zu genießen. Solche Spiele hat man nicht oft in seiner Karriere.“

Heute, 17:00 Uhr FC Niederwinkling Niederwinkli SV Geiersthal Geiersthal 17:00 live PUSH

Geiersthals Trainer Albert Weindl erwartet einen „Hexenkessel“ und stellt klar: „Wir fahren dorthin, um das Ding zu gewinnen – nicht mehr und nicht weniger.“ Während Geiersthal die Relegation sicher hat, warnt Weindl mit Blick auf den Gegner: „Wir haben die Relegation sicher, aber wenn sie verlieren, stehen sie wahrscheinlich mit leeren Händen da.“ Tatsächlich droht Niederwinkling bei einer Niederlage noch das Abrutschen auf Rang 3 oder 4, falls Kirchberg (48) und Habischried (47) ihre Hausaufgaben erledigen. A-Klasse Viechtach: Bodenmaiser Abwehrbollwerk gegen Neukirchner Offensivpower

Kennen ähnliche Situationen: Felix Hornberger (3. von rechts) wird auch gegen den TSV Bodenmais wieder im Fokus stehen. – Foto: Johann Ring

Tabelle: TSV Bodenmais (58 Punkte) SG Neukirchen-S / Elisabethsz. (56 Punkte) (Hinweis: Rattenberg ist mit 56 Punkten Zweiter, spielt aber zeitgleich gegen Gotteszell). In Bodenmais steigt das Gipfeltreffen gegen die SG Neukirchen-S. Der TSV Bodenmais hat die Meisterschaft in der eigenen Hand. Spielertrainer Sebastian Schaller fiebert dem Finale entgegen: „Genau nach solchen Spielen strebt ein jeder Fußballer in seiner Karriere. Der gesamte Verein ist heiß auf dieses Heimspiel.“

Die SG Neukirchen muss gewinnen, um überhaupt eine Chance auf den Titel oder die Relegation zu wahren, da die DJK Rattenberg (ebenfalls 56 Punkte) im Parallelspiel Schützenhilfe leisten könnte. Lukas Schedlbauer, Sportlicher Leiter der SG, zollt dem Gegner Respekt: „Bodenmais ist eine extrem disziplinierte und taktisch gut eingestellte Mannschaft. 13 Gegentore vor dem letzten Spieltag sind einfach überragend, das sieht man so in den unteren Klassen nicht häufig.“ Die Fans der SG sind jedenfalls bereit: Ab 11 Uhr ist in einem Café in Bodenmais bereits ein Frühschoppen organisiert. A-Klasse Osterhofen: Nervenschlacht um den Thron in Alkofen Tabelle: SV Beutelsbach (60 Punkte) FC Alkofen (59 Punkte)

Szene aus dem Hinspiel: Wie umkämpft wird das Rückspiel um die Meiterschaft in der AK-Osterhofen? – Foto: Sophia Dimen

Dramatischer könnte die Lage in der A-Klasse Osterhofen nicht sein. Der SV Beutelsbach führt mit einem Punkt vor dem FC Alkofen. Beutelsbachs Wilfried Frankiw macht klar, dass man nicht auf Remis spielen wird: „Natürlich wissen wir, dass uns theoretisch ein Unentschieden reichen würde, aber mit so einer Einstellung werden wir sicher nicht nach Alkofen fahren. Wir wollen das Spiel gewinnen und uns die Meisterschaft aus eigener Kraft holen.“

Morgen, 15:00 Uhr FC Alkofen Alkofen SV Beutelsbach Beutelsbach 15:00 live PUSH