„Wir sind mit zwölf Leuten angereist und haben auf dem Zahnfleisch gespielt“, berichtete Wendessen-Trainer Pascal Gos nach der Partie. „Aber wir haben es sehr gut verteidigt, viel geredet, kompakt gestanden und uns für jeden Zweikampf gefeiert. Solche Siege schmecken natürlich brutal.“

Dabei gehörte die Anfangsphase klar den Gastgebern. Thiede startete druckvoll, kombinierte zielstrebig und erspielte sich gleich mehrere hochkarätige Chancen. „Wir müssen in den ersten 20 Minuten eigentlich mit 2:0 oder 3:0 führen“, ärgerte sich Viktoria-Coach Yüksel Altinkaya. „Die Mannschaft hat super begonnen, aber wir nutzen unsere glasklaren Möglichkeiten nicht – und dann machen wir uns das Ding selbst rein.“

Das unglückliche Eigentor änderte aber nicht sonderlich viel am Spielverlauf. Wendessen zog sich tief zurück, verteidigte mit Leidenschaft und hielt Thiede weitgehend vom eigenen Tor fern. „Klar, Thiede hatte mehr Ballbesitz, das war auch so eingeplant“, erklärte Gos. „Aber wir haben die Druckphase überstanden und dann einfach maximal effektiv gespielt.“

Im zweiten Durchgang erhöhte Thiede nochmals den Druck, wirkte aber zunehmend hektisch und ungeduldig im Abschluss. „Wir wollten geduldig spielen, aber das ist uns gar nicht gelungen“, resümierte Altinkaya. „Je länger das Spiel dauerte, desto hektischer wurde es. Da war viel individuell dabei aber zu wenig als Mannschaft.“

Selbst eine späte Rote Karte gegen Wendessens Leon Grabowski brachte den Gästen nicht mehr in Bedrängnis. Thiede suchte bis zum Schluss den Ausgleich, fand jedoch keine Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gäste. „Auch in Unterzahl haben wir das clever verteidigt“, lobte Gos. „Das war purer Teamgeist – jeder für jeden.“

Am Ende stand ein knapper Erfolg für den SV Wendessen, der mit nun 19 Punkten den Anschluss an die obere Tabellenhälfte wahrt. Thiede hingegen verpasste es, den dritten Platz zu behaupten, und musste eine bittere Niederlage hinnehmen.

„Das war aus meiner Sicht keine unverdiente, aber eine sehr unglückliche Niederlage“, bilanzierte Altinkaya. „Wir haben das Spiel gemacht, aber Wendessen hat sich das mit Leidenschaft verdient.“