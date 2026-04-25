Während Spelle II sich mit 39 Punkten aus 23 Spielen auf Rang acht der Tabelle etabliert hat und seit vier Partien ungeschlagen ist, rangiert Freren mit 40 Zählern aus 23 Spielen auf Platz sechs – und will nach zuletzt nicht optimal verlaufenen Wochen zurück in die Erfolgsspur finden.

Die Tabelle zeigt: Für die SG ist weiterhin einiges möglich. Hinter dem Spitzenduo aus Lohne (52 Punkte) und Altenlingen (47) führt das Verfolgerfeld ein dichtes Rennen um die Plätze. Zwischen Rang drei und acht liegen nur wenige Zähler. Ein Auswärtssieg in Spelle könnte Freren wieder im oberen Drittel festigen.

Frerens Trainer Florian Hoff gibt die Richtung klar vor. „Wir gehen fokussiert in das Spiel gegen Spelle. Uns ist bewusst, dass die letzten Wochen nicht optimal gelaufen sind und genau deshalb wollen wir jetzt die Durststrecke beenden und wieder in die Spur finden.“

Gute Stimmung trotz Durststrecke

Dass die Ergebnisse zuletzt nicht immer stimmten, hat laut Hoff jedoch nicht zu Verunsicherung geführt. „Die Mannschaft arbeitet konzentriert im Training und die Stimmung im Team ist gut. Ich glaube, dass wir die richtige Reaktion zeigen können und die letzten Wochen dann auch abhaken können.“

Gerade in dieser Phase sei die mentale Komponente entscheidend. Freren setzt auf Geschlossenheit und Trainingsintensität – und darauf, die eigene Leistungsfähigkeit wieder konstanter auf den Platz zu bringen.

Respekt vor stabiler Speller U23

Mit der Zweitvertretung aus Spelle wartet allerdings ein formstarker Gegner. „Mit der Speller U23 erwartet uns ein Gegner, der zuletzt stabil unterwegs war und seit vier Spielen ungeschlagen ist. Das spricht für ihre Qualität, aber solche Serien sind auch da, um beendet zu werden“, sagt Hoff.

Spelle II hat sich im gesicherten Mittelfeld festgesetzt und bewiesen, dass sie auch gegen höherplatzierte Teams bestehen kann. Für Freren wird es darum gehen, von Beginn an Präsenz zu zeigen und die Partie mit der nötigen Entschlossenheit anzugehen.

Bereit für die Herausforderung

Die Marschroute ist eindeutig formuliert. „Wir freuen uns auf die Herausforderung und wollen auf dem Platz zeigen, dass wir bereit sind“, betont Hoff.

In einer Phase der Saison, in der sich entscheidet, wohin die Reise im Endklassement geht, bietet das Duell in Spelle für die SG Freren die Chance auf ein Signal. Gegen einen formstarken Gegner soll die eigene Durststrecke enden – mit Fokus, Geschlossenheit und der Überzeugung, wieder in die Spur zu finden.