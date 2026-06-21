– Foto: TSV Weissach

Der TSV Weissach feiert nach einer langen und intensiven Spielzeit den Aufstieg in die Kreisliga A2 Enz/Murr. Als Vizemeister der Kreisliga B4 Enz/Murr überstand das Team die Relegation erfolgreich. Trainer Suljo Hasanbasic zieht Bilanz, dankt der Konkurrenz für die Schützenhilfe und blickt ambitioniert auf die neue Saison 2026/2027.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Relegation herrschte im Lager des Aufsteigers kollektiver Jubel, der die Erleichterung nach Wochen harter Arbeit widerspiegelte. „Natürlich haben wir den Aufstieg gebührend gefeiert. Nach einer langen und intensiven Saison war die Freude riesig“, sagt Suljo Hasanbasic und fügt hinzu: „Die Mannschaft, das Trainerteam und unser gesamtes Umfeld haben gemeinsam einen unvergesslichen Abend erlebt. Solche Momente sind der Lohn für die harte Arbeit während der gesamten Saison.“

Ein enges Aufstiegsrennen und Dank an die Konkurrenz

Dabei verlief der Weg bis zum großen Ziel hochgradig spannend, wobei das ursprüngliche Saisonziel stets fest im Blick behalten wurde. „Unser Ziel war es vor der Saison, oben mitzuspielen und eine erfolgreiche Runde zu spielen. Je näher das Saisonende rückte, desto klarer wurde uns, wie eng das Rennen tatsächlich ist“, betont der Trainer. Er ergänzt: „Wir haben bis zum Schluss an unsere Chance geglaubt und gehofft, dass die Konkurrenz noch Punkte liegen lässt. Dass es am Ende tatsächlich geklappt hat, haben wir auch dem TSV Merklingen II zu verdanken, der gegen unsere direkten Konkurrenten wichtige Punkte geholt hat. Dafür möchten wir uns bedanken.“

Glückwünsche an den Meister trotz knappen Ausgangs

Obwohl am Ende nur eine Winzigkeit zur perfekten Krönung in der Liga fehlte, zeigt sich der Trainer als fairer Gratulant. „Natürlich ist es etwas bitter, dass uns am Ende nur ein Punkt zur Meisterschaft gefehlt hat. Gleichzeitig möchten wir dem Meister Hemmingen herzlich gratulieren“, erklärt Suljo Hasanbasic und führt fort: „Sie haben über die gesamte Saison hinweg konstant gepunktet, insbesondere gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld ihre Hausaufgaben gemacht und sich den Titel damit verdient. Für uns überwiegt aber ganz klar die Freude über den Aufstieg.“

Teamgeist und Mentalität als Schlüssel zum Erfolg

Der Ausschlag für den späteren Triumph lag für den Coach vor allem am Zusammenhalt. „Ausschlaggebend für den Aufstieg war aus meiner Sicht vor allem unser starker Teamgeist. Jeder Spieler hat seinen Beitrag geleistet, und wir sind auch in schwierigen Phasen der Saison immer zusammengeblieben“, sagt Suljo Hasanbasic. Er fügt hinzu: „Die Mannschaft hat nie aufgegeben und bis zum letzten Spieltag an sich geglaubt.“

Das Fundament bildeten dabei klar definierte Charaktereigenschaften des Teams. „Unsere größten Stärken sind der Zusammenhalt, die Mentalität und die mannschaftliche Geschlossenheit. Wir haben viele Spieler, die Verantwortung übernehmen und immer bereit sind, für die Mannschaft zu arbeiten. Genau das hat uns über die gesamte Saison ausgezeichnet.“