Die Konkurrenz schlief jedoch nicht: Der TSV Schwieberdingen II lieferte ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss und landete mit 68 Punkten (22 Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen; 126:27 Tore) mit nur einem Zähler Rückstand auf dem zweiten Rang. Für Korntal bedeutet dieses Ergebnis den Sprung in die Kreisliga A.

Die Zahlen der abgeschlossenen Spielzeit verdeutlichen die enorme sportliche Qualität an der Tabellenspitze. Nach 26 absolvierten Partien steht der TSV Korntal mit einer Bilanz von 23 Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen auf dem ersten Platz. Ein extremes Torverhältnis von 171:27 unterstreicht die Offensivkraft der Meistermannschaft, die am Ende 69 Punkte sammelte.

Ausgelassener Jubel nach einer kräftezehrenden Spielzeit

Der knappe Erfolg löste im gesamten Verein eine Welle der Erleichterung und riesige Freude aus. Die Erschöpfung der vergangenen Monate wich purem Stolz bei allen Beteiligten. „Natürlich haben wir die Meisterschaft ausgiebig gefeiert. Nach einer langen und intensiven Saison war die Freude bei der Mannschaft, dem Trainerteam und dem gesamten Verein riesengroß. Solche Momente muss man genießen“, schildert Kristijan Soldo gegenüber FuPa die emotionale Atmosphäre nach dem feststehenden Titelgewinn.

Ein von langer Hand geplantes Saisonziel wird Realität

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten ging die Mannschaft bereits vor dem ersten Spieltag mit einer klaren und selbstbewussten Marschroute in die Spielzeit. Der Titel war kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat klarer Absichten. „Wir wollten unbedingt schon vor Saisonbeginn die Meisterschaft holen. Das war intern ganz klar unser Ziel, und umso schöner ist es, dass wir es am Ende auch geschafft haben“, erklärt der Trainer rückblickend.

Die perfekte Mischung aus spielerischer Dominanz und Reife

Den Ausschlag für den letztlichen Erfolg sieht der Trainer vor allem in den gezielten personellen Verstärkungen, die dem Team in den entscheidenden Momenten die nötige Abgeklärtheit verliehen. „Ausschlaggebend war aus meiner Sicht die Qualität im Kader und die richtigen Neuzugänge vor der Saison. Uns hat zuvor teilweise die Erfahrung gefehlt, obwohl wir spielerisch oft deutlich überlegen waren. Diese Mischung hat dieses Jahr einfach perfekt gepasst“, analysiert Kristijan Soldo die entscheidenden Faktoren auf dem Weg zum Meistertitel.

Mannschaftliche Geschlossenheit als Erfolgsgarant

Neben der reinen individuellen Qualität auf dem Platz zeichnete sich das Team vor allem durch ein funktionierendes Kollektiv aus, das auch in engen Phasen unerschütterlich zusammenhielt. Auf die Frage nach den Stärken seiner Mannschaft antwortet Kristijan Soldo entschlossen: „Unsere größten Stärken sind sicherlich der Zusammenhalt, die mannschaftliche Geschlossenheit und die hohe spielerische Qualität innerhalb der Mannschaft.“

Große Vorfreude auf die wohlverdiente Meisterreise

Um den Erfolg gebührend zu würdigen, soll die Mannschaft nach den anstrengenden Wochen auf dem Platz belohnt werden, auch wenn die genaue Reiseroute noch intern diskutiert wird. „Eine Abschlussfahrt ist aktuell in Planung. Die Mannschaft hat sich das definitiv verdient. Das genaue Ziel steht aber noch nicht final fest“, gibt Kristijan Soldo einen Einblick in den aktuellen Stand.