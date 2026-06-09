Die Saison ist beendet, und der TSV Korntal kürt sich nach einem dramatischen Zweikampf zum Meister der Kreisliga B5 Enz-Murr. Mit einer überragenden Offensivleistung von 171 Toren distanzierte die Mannschaft den TSV Schwieberdingen II hauchdünn und sichert sich damit den Aufstieg in die Kreisliga A. Trainer Kristijan Soldo zieht Bilanz über ein von Beginn an klar definiertes Saisonziel, die Stärken seines Kaders und die personellen Weichenstellungen für die kommende Spielzeit.
Ein historisches Offensivspektakel sichert den Titel
Die Zahlen der abgeschlossenen Spielzeit verdeutlichen die enorme sportliche Qualität an der Tabellenspitze. Nach 26 absolvierten Partien steht der TSV Korntal mit einer Bilanz von 23 Siegen, keinem Unentschieden und drei Niederlagen auf dem ersten Platz. Ein extremes Torverhältnis von 171:27 unterstreicht die Offensivkraft der Meistermannschaft, die am Ende 69 Punkte sammelte.
Die Konkurrenz schlief jedoch nicht: Der TSV Schwieberdingen II lieferte ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss und landete mit 68 Punkten (22 Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen; 126:27 Tore) mit nur einem Zähler Rückstand auf dem zweiten Rang. Für Korntal bedeutet dieses Ergebnis den Sprung in die Kreisliga A.
Ausgelassener Jubel nach einer kräftezehrenden Spielzeit
Der knappe Erfolg löste im gesamten Verein eine Welle der Erleichterung und riesige Freude aus. Die Erschöpfung der vergangenen Monate wich purem Stolz bei allen Beteiligten. „Natürlich haben wir die Meisterschaft ausgiebig gefeiert. Nach einer langen und intensiven Saison war die Freude bei der Mannschaft, dem Trainerteam und dem gesamten Verein riesengroß. Solche Momente muss man genießen“, schildert Kristijan Soldo gegenüber FuPa die emotionale Atmosphäre nach dem feststehenden Titelgewinn.
Ein von langer Hand geplantes Saisonziel wird Realität
Im Gegensatz zu vielen Konkurrenten ging die Mannschaft bereits vor dem ersten Spieltag mit einer klaren und selbstbewussten Marschroute in die Spielzeit. Der Titel war kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat klarer Absichten. „Wir wollten unbedingt schon vor Saisonbeginn die Meisterschaft holen. Das war intern ganz klar unser Ziel, und umso schöner ist es, dass wir es am Ende auch geschafft haben“, erklärt der Trainer rückblickend.
Die perfekte Mischung aus spielerischer Dominanz und Reife
Den Ausschlag für den letztlichen Erfolg sieht der Trainer vor allem in den gezielten personellen Verstärkungen, die dem Team in den entscheidenden Momenten die nötige Abgeklärtheit verliehen. „Ausschlaggebend war aus meiner Sicht die Qualität im Kader und die richtigen Neuzugänge vor der Saison. Uns hat zuvor teilweise die Erfahrung gefehlt, obwohl wir spielerisch oft deutlich überlegen waren. Diese Mischung hat dieses Jahr einfach perfekt gepasst“, analysiert Kristijan Soldo die entscheidenden Faktoren auf dem Weg zum Meistertitel.
Mannschaftliche Geschlossenheit als Erfolgsgarant
Neben der reinen individuellen Qualität auf dem Platz zeichnete sich das Team vor allem durch ein funktionierendes Kollektiv aus, das auch in engen Phasen unerschütterlich zusammenhielt. Auf die Frage nach den Stärken seiner Mannschaft antwortet Kristijan Soldo entschlossen: „Unsere größten Stärken sind sicherlich der Zusammenhalt, die mannschaftliche Geschlossenheit und die hohe spielerische Qualität innerhalb der Mannschaft.“
Große Vorfreude auf die wohlverdiente Meisterreise
Um den Erfolg gebührend zu würdigen, soll die Mannschaft nach den anstrengenden Wochen auf dem Platz belohnt werden, auch wenn die genaue Reiseroute noch intern diskutiert wird. „Eine Abschlussfahrt ist aktuell in Planung. Die Mannschaft hat sich das definitiv verdient. Das genaue Ziel steht aber noch nicht final fest“, gibt Kristijan Soldo einen Einblick in den aktuellen Stand.
Die kompromisslose Annahme des sportlichen Aufstiegsrechts
Zweifel daran, ob der TSV Korntal den Schritt in die Kreisliga A wagen wird, wischt der Trainer sofort beiseite. Für den Verein ist das neue Terrain die logische Konsequenz der erbrachten Leistung. „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen und freuen uns auf die neue Herausforderung“, stellt Kristijan Soldo unmissverständlich klar.
Zwei schmerzhafte Abgänge trüben die laufenden Kaderplanungen
Während die Suche nach potenziellen Neuzugängen hinter den Kulissen bereits intensiv betrieben wird, muss das Team für die kommende Spielzeit zwei feste Abgänge verkraften. „Die Kaderplanungen laufen bereits auf Hochtouren. Neuzugänge werden wir in den kommenden Wochen bekanntgeben. Abgänge wird es nur mit Jannik Fritz, der verletzungsbedingt aufhören muss, sowie Lukas Vollmer aus beruflichen Gründen geben – wobei wir hoffen, dass bei Lukas das letzte Wort vielleicht noch nicht gesprochen ist“, erörtert Kristijan Soldo die personelle Situation des Kaders.
Mit Demut und Ambition in die Spielzeit 2026/2027
Für die neue Saison in der Kreisliga A setzt sich der Meister realistische, aber selbstbewusste Meilensteine, um sich schnellstmöglich an die veränderten Bedingungen anzupassen. „Ziel für die neue Saison ist es, gut zu starten und dann zu schauen, wo wir uns in der Liga einpendeln können. Wir wollen uns schnell an das Niveau gewöhnen und eine gute Rolle spielen“, blickt Kristijan Soldo abschließend voraus.