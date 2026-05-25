Foto: SG Hohenstadt/Untergröningen

In der Kreisliga B2 Ostwürttemberg hat sich die SG Hohenstadt/Untergröningen vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Zwei Spieltage vor Saisonende ist der Vorsprung auf den SSV Aalen II nicht mehr einzuholen. Trainer Angelo Colletti spricht über die Feierlichkeiten, die Gründe für den Erfolg und die Ziele nach dem Aufstieg.

Die SG Hohenstadt/Untergröningen hat sich vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B2 Ostwürttemberg gesichert und steigt in die Kreisliga A auf. Nach 22 Spielen steht das Team mit 56 Punkten an der Spitze. Verfolger SSV Aalen II kommt derzeit auf 47 Zähler. Bei noch zwei ausstehenden Spieltagen ist die Entscheidung damit gefallen.

Für die Mannschaft ist der Titel der verdiente Lohn einer konstant starken Saison. 18 Siege, zwei Unentschieden und nur zwei Niederlagen sowie ein Torverhältnis von 84:21 unterstreichen die Dominanz des neuen Meisters.

Große Emotionen nach dem Schlusspfiff

Nach dem entscheidenden Erfolg kannte der Jubel keine Grenzen. Trainer Angelo Colletti schildert gegenüber FuPa die Momente nach dem Abpfiff mit großer Freude: „Wir haben nach dem Schlusspfiff natürlich gefeiert, so wie es sich nach einer Meisterschaft gehört. Die Freude war riesig, weil die Mannschaft die ganze Saison hart dafür gearbeitet hat.“

Gemeinsam wurde gejubelt, gesungen und mit dem Umfeld gefeiert. „Erst wurde gemeinsam gejubelt, danach die Humba gesungen und später wurde mit den Fans, Freunden und Familien weitergefeiert. Solche Momente erlebt man schließlich nicht jedes Jahr“, sagt Angelo Colletti.

Der Titel kam nicht überraschend

Dass seine Mannschaft eine starke Rolle spielen würde, hatte der Trainer bereits vor der Saison erwartet. Dennoch war der direkte Titelgewinn keineswegs selbstverständlich. „Ich habe schon damit gerechnet, dass wir eine starke Saison spielen werden. Unser Ziel war zwar nicht unbedingt der direkte Aufstieg, aber wir wollten auf jeden Fall unter den ersten drei Mannschaften mitspielen und spätestens im nächsten Jahr den Aufstieg schaffen.“

Dass der große Erfolg nun früher als erwartet gelang, macht die Meisterschaft ganz besonders. „Dass es jetzt direkt mit der Meisterschaft geklappt hat, macht die Sache natürlich umso schöner“, erklärte Angelo Colletti.

Die Mischung als Erfolgsrezept

Als entscheidenden Faktor für die Meisterschaft sieht der Trainer vor allem die Struktur innerhalb der Mannschaft. „Ausschlaggebend war aus meiner Sicht die gute Mischung im Team. Wir hatten viele erfahrene Spieler, aber auch Jungs, die immer wieder frischen Schwung reingebracht haben.“

Auch die personellen Veränderungen vor der Saison hätten eine wichtige Rolle gespielt. „Außerdem haben die Spieler, die mit mir nach Hohenstadt/Untergröningen gewechselt sind, der Mannschaft nochmal zusätzliche Qualität gegeben. Am Ende hat man einfach gemerkt, dass wir als Einheit funktioniert haben.“

Zusammenhalt als große Stärke

Besonders in engen Situationen habe sich die Mannschaft ausgezeichnet, betont Angelo Colletti. „Unsere größte Stärke war, dass wir auch in schwierigen Situationen immer Charakter bewiesen haben und als Team zusammengeblieben sind.“

Besonders dieser Zusammenhalt habe die Mannschaft über die gesamte Saison getragen. „Gerade in engen Spielen oder nach Rückschlägen hat man gesehen, dass jeder für den anderen kämpft. Dieser Zusammenhalt war über die ganze Saison hinweg ein großer Faktor.“

Malle-Reise und neue Herausforderung

Nach der erfolgreichen Saison darf auch gefeiert werden. Die bereits geplante Abschlussfahrt führt die Mannschaft nach Mallorca. „Eine Abschlussfahrt ist natürlich geplant – es geht nach Malle. Nach so einer Saison hat sich die Mannschaft das auf jeden Fall verdient“, sagt Angelo Colletti.

Fest steht zudem, dass der Verein das Aufstiegsrecht für die Kreisliga A wahrnehmen wird. „Ja, wir werden das Aufstiegsrecht wahrnehmen und freuen uns auf die neue Herausforderung.“ Gleichzeitig ist allen Beteiligten klar, dass in der höheren Liga andere Anforderungen warten. „Uns ist bewusst, dass in der höheren Liga andere Anforderungen auf uns zukommen werden, aber genau darauf freut sich die Mannschaft.“