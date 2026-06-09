Die Saison in der Kreisliga B4 Neckar/Fils ist beendet. Die SPV 05 Nürtingen hat sich mit 61 Punkten die Meisterschaft vor dem TSuGV Großbettlingen gesichert und steigt in die Kreisliga A auf. Trainer Ferdi Yildirim spricht über den harten Weg zum Erfolg, den ausgeprägten Teamgeist und die kommenden Herausforderungen in der Saison 2026/2027.

Die sportliche Entscheidung in der Liga ist gefallen. Nach insgesamt 24 absolvierten Spielen steht die SPV 05 Nürtingen mit Trainer Ferdi Yildirim sowie den Co-Trainern Rouven Kuch und Saikou Joof ganz oben. Mit einer Bilanz von 20 Siegen, einem Unentschieden und drei Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 105:27 errang das Team den Meistertitel.

Der härteste Verfolger, TSuGV Großbettlingen, lieferte ein enges Rennen und landete mit 59 Punkten knapp dahinter auf dem zweiten Platz. Die Bilanz des Zweitplatzierten liest sich mit 19 Siegen, zwei Unentschieden und drei Niederlagen bei 94:25 Toren ebenfalls beeindruckend. Am Ende reicht es für die Nürtinger zum Aufstieg in die Kreisliga A.

Gebührende Feierlichkeiten nach dem Erfolg

Nach dem Erreichen des Titels wird beim frischgebackenen Meister intensiv gefeiert. „Natürlich haben wir die Meisterschaft gebührend gefeiert. Die Mannschaft hat sich diesen Erfolg über die gesamte Saison hinweg hart erarbeitet“, schildert Trainer Ferdi Yildirim gegenüber FuPa die große Erleichterung. Der Moment des Triumphes wurde im Verein voll ausgekostet: „Solche Momente erlebt man nicht immer, deshalb haben wir die Gelegenheit genutzt, gemeinsam mit Spielern, Betreuern, Verantwortlichen und Fans anzustoßen.“

Das anspruchsvolle Saisonziel von Beginn an vor Augen

Der Meistertitel ist das Resultat einer klaren Zielsetzung, die von Anfang an feststand. „Unser Ziel war von Anfang an der Aufstieg. Wir haben das Potenzial in der Mannschaft gesehen und waren überzeugt, dass wir oben mitspielen können“, erklärt Ferdi Yildirim rückblickend. Dass am Ende neben dem Aufstieg auch die Meisterschaft zu Buche steht, sorgt für zusätzliche Freude. Der Trainer betont jedoch den damit verbundenen Aufwand: „Dass es am Ende sogar zur Meisterschaft gereicht hat, freut uns natürlich umso mehr. Trotzdem wussten wir, dass wir uns das über die ganze Saison hinweg hart erarbeiten müssen.“

Der ausgeprägte Zusammenhalt als entscheidender Faktor

Den Ausschlag für den Erfolg gab laut dem Trainer vor allem das kollektive Gefüge. „Ich denke, der größte Faktor war unser Zusammenhalt. Die Mannschaft hat als Einheit funktioniert und jeder hat seinen Teil zum Erfolg beigetragen“, analysiert Ferdi Yildirim. Diese Mentalität zeigte sich besonders in den kritischen Phasen des Wettbewerbs: „Auch wenn nicht immer alles perfekt gelaufen ist, haben die Jungs nie aufgegeben und füreinander gearbeitet. Gerade in engen Spielen haben wir oft die richtige Mentalität gezeigt und uns wichtige Punkte geholt.“

Die Stärken der Mannschaft im Teamgeist verankert

„Unsere größte Stärke ist definitiv der Teamgeist. Die Jungs verstehen sich gut und ziehen an einem Strang“, so Ferdi Yildirim. Die Struktur des Teams erweist sich dabei als optimal ausgeglichen: „Dazu haben wir eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Leuten, die sich ständig weiterentwickeln wollen. Jeder ist bereit, für den anderen zu arbeiten, und das macht uns als Mannschaft stark.“

Eine gemeinsame Abschlussfahrt zum Saisonausklang

Um den Erfolg gemeinsam zu feiern, steht für das Team als Nächstes eine gemeinschaftliche Unternehmung an. „Wir werden auf jeden Fall noch gemeinsam etwas unternehmen. Nach so einer Saison gehört das einfach dazu“, kündigt Ferdi Yildirim an. Ein genaues Reiseziel gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht: „Die genaue Planung läuft noch, aber wichtig ist vor allem, dass wir die erfolgreiche Saison gemeinsam ausklingen lassen.“

Die klare Wahrnehmung des Aufstiegsrechts

Zweifel am Antreten in der Kreisliga A lässt der Trainer gar nicht erst aufkommen. Die SPV 05 Nürtingen wird ihr Aufstiegsrecht definitiv wahrnehmen. „Ja, das werden wir. Dafür haben wir die ganze Saison gearbeitet und die Mannschaft hat sich diese Chance verdient“, stellt Ferdi Yildirim klar. Dem kommenden Niveau blickt man mit Respekt und Vorfreude entgegen: „Uns ist bewusst, dass die Herausforderung größer wird, aber wir freuen uns darauf und wollen uns dort beweisen.“

Kaderplanungen im Zeichen der Kontinuität

Hinter den Kulissen laufen bereits die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit, wobei der aktuelle Stamm im Mittelpunkt steht. „Natürlich beschäftigen wir uns schon mit der neuen Saison. Unser Ziel ist es, den Großteil der Mannschaft zusammenzuhalten, weil die Jungs sich den Erfolg gemeinsam erarbeitet haben“, gibt Ferdi Yildirim Einblick. Neuzugänge schließt der Trainer indes nicht aus, bleibt aber unverbindlich: „Gleichzeitig schauen wir natürlich, ob wir uns auf der einen oder anderen Position noch verstärken können. Konkrete Entscheidungen gibt es aktuell aber noch nicht.“

Realistische Meilensteine für die Saison 2026/2027

Beim Ausblick auf die anstehende Saison 2026/2027 setzt der Trainer auf eine bodenständige Herangehensweise und eine Weiterentwicklung. „Zunächst einmal wollen wir in der neuen Liga ankommen und uns dort etablieren. Es wird sicher eine anspruchsvolle Saison, aber wir wollen uns nicht verstecken“, blickt Ferdi Yildirim voraus. Die Zielsetzung bleibt dabei realistisch: „Wenn wir als Mannschaft weiter so zusammenarbeiten und uns entwickeln, können wir auch dort eine gute Rolle spielen. Unser Ziel ist es, die Klasse zu halten und uns Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“