„Solche Aussetzer dürfen wir uns nicht leisten“

Die Landesliga Weser-Ems steuert auf einen spannenden Spätherbst zu – und das Duell zwischen dem SC Melle 03 und dem FC Schüttorf 09 besitzt am Sonntag besonderen Stellenwert. Beide Teams stehen im oberen Drittel der Tabelle: Schüttorf als Sechster (26 Punkte) im direkten Verfolgerfeld der Top fünf, Melle als Achter (23 Punkte) in Lauerstellung.

Ein Blick auf die Statik beider Mannschaften zeigt, warum dieses Spiel viel verspricht: Melle hat gemeinsam mit Mühlen und Papenburg die beste Defensive der Liga (20 Gegentore), Schüttorf konnte zuletzt gegen Firrel gewinnen, hat davor aber vier Spiele in Folge nicht siegen können.

Co-Trainer Dennis Große Vennekate erinnert an das Hinspiel, das mit einem spektakulären 3:3 endete: „Das war ein offener Schlagabtausch. Wir hatten damals starke Phasen, aber auch zehn schwache Minuten, in denen wir uns den Sieg selbst genommen haben.“ Genau diese Momente sieht er nun im Fokus: „Solche Aussetzer dürfen wir uns gegen ein Team wie Melle nicht leisten.“

Der Respekt vor dem Gegner ist spürbar: „Wir treffen auf eine Mannschaft, die zuletzt gut gepunktet hat und gemeinsam die beste Abwehr der Liga stellt.“ Melle sei derzeit „kompakt, stabil und effektiv“, so Große Vennekate – ein Gegner, der Fehler konsequent bestrafe.

Gleichzeitig fährt Schüttorf selbstbewusst nach Melle. Die Ausrichtung bleibt klar: „Wir fahren dorthin, um unser eigenes Spiel auf den Platz zu bringen.“ Auf dem Meller Kunstrasen erwartet der Trainer „ein intensives Spiel mit hohem Tempo“.

Personell wird es voraussichtlich keine Überraschungen geben: „Der Kader wird ähnlich aussehen wie in der vergangenen Woche“, so Große Vennekate.

Für beide Teams geht es um viel: Schüttorf will den Abstand zur Spitzengruppe nicht größer werden lassen, Melle hat die Chance, mit einem Sieg an den Gegner heranzurücken. Ein Duell auf Augenhöhe – erneut mit offenem Ausgang.