„Solange der Klassenerhalt möglich ist, glauben wir daran“

Vor dem Landesliga-Duell gegen den FV Herbolzheim (Samstag, 16.15 Uhr) hat der FSV Rheinfelden seine Prioritäten neu gesetzt. Für die Fußballreserve ist das Aufstiegsrennen in der Kreisliga A West praktisch gelaufen. Dafür werden nun die A-Junioren gestärkt. Die U19 kämpft als Landesliga-Zweiter um den Aufstieg in die Verbandsliga.

Nach oben zeigte zuletzt die Formkurve der Landesliga-Fußballer des TuS Binzen. Wiederum wartet am Sonntag beim FC Tiengen (13.30 Uhr) das zweitbeste Rückrundenteam. Für ein Spiel gesperrt wurde TuS-Stürmer Nils Mayer wegen unsportlichen Verhaltens – ein gefühlter Freispruch, nachdem er gegen Wolfenweiler (0:4) für eine harmlose Äußerung überraschend Rot gesehen hatte.

Auf den SV Weil wartet das wohl einfachste und zugleich schwierigste Spiel der Rückrunde. Am Samstag tritt der Fußball-Landesligist beim FC Wolfenweiler-Schallstadt an (15.30 Uhr). Einfach, weil der Tabellenachte beim Spitzenreiter eigentlich nur überraschen kann. Und doch so schwierig, weil der Aufstiegsfavorit (seit 394 Minuten ohne Gegentor) konstant stark auftritt.

In der Landesliga treten die Fußballer des VfR Bad Bellingen auf der Stelle. Der Tabellenzwölfte verlor seine vergangenen vier Spiele. Eine Niederlage am Samstag beim FSV RW Stegen (16 Uhr) würde den Fall in die Abstiegszone bedeuten. Die Dreisamtäler (drei Siege aus vier Spielen) liegen als 14. zwei Zähler hinter dem VfR.

Sieben magere Punkte hat der SV Ballrechten-Dottingen nach 22 Ligaspielen auf dem Konto stehen. Da aktuell mit vier Absteigern zu rechnen ist, befindet sich das rettende Ufer – der zwölfte Tabellenrang, der zum Ligaverbleib sicher ausreicht – elf Zähler entfernt. Michele Borrozzino leitet die Mannschaft im achten Jahr als Trainer an; 2017 hatte er die Dottinger auf Anhieb in die Landesliga geführt und sie seitdem dort gehalten. „Wir haben noch acht Spiele, um den Rückstand aufzuholen“, sagt er. „Das ist zwar möglich, aber eine große Herausforderung. Solange es möglich ist, glauben wir daran, aber wir müssen unsere Leistung auf den Platz bringen und brauchen mal wieder ein Erfolgserlebnis.“ Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Die Fußballer des SV 08 Laufenburg haben im Rennen um Rang zwei Blut geleckt. Um dem Platzinhaber Bahlinger SC II (fünf Punkte und ein Spiel voraus) auf den Fersen zu bleiben, will der Landesligist am Samstag gegen die Spvgg. Gundelfingen/Wildtal (15.30 Uhr) punkten. Stürmer Sandro D’Accurso wurde nach seiner Roten Karte wegen groben Fouls in Ballrechten-Dottingen (7:0) für ein Spiel gesperrt.