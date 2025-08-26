Soichiro Kozuki verlässt 1860 München und wechselt zur Drittliga-Konkurrenz

Soichiro Kozuki stellt sich nach einem Jahr bei 1860 München einer neuen Herausforderung. Er bleibt in der 3. Liga und wechselt an den Rhein.

München/Köln – Nach nur einer Saison trennen sich die Wege von Soichiro Kozuki und 1860 München . Der offensive Flügelspieler verlässt die Löwen und wechselt zu Drittliga-Konkurrent Viktoria Köln. Das verkündete beide Klubs am Dienstag in einer Pressemitteilung.

„Ich bin sehr glücklich hier zu sein und freue mich bald auf dem Platz zu stehen“, wird Kozuki in der Pressemitteilung seines neuen Vereins zitiert. Stephan Küsters freut sich auf einen „Spieler, der mit seiner Art Fußball zu spielen, sehr gut in unser Team passt“. Der Sportliche Leiter setzt hohe Erwartungen in den Neuzugang: „Er ist flexibel einsetzbar und kann den Unterschied ausmachen“, glaubt der 53-Jährige. „Für einen solchen Spieler haben wir bewusst einen Platz im Kader offengelassen, um nach Möglichkeit nochmal zuschlagen zu können.“

Soichiro Kozuki hat seinen Stammplatz bei 1860 München verloren und wechselt zu Viktoria Köln

Der Japaner zählte in der vergangenen Saison zu den Aktivposten bei den Blauen und absolvierte 32 Spiele in der 3. Liga. Nach der Transferoffensive von Geschäftsführer Christian Werner mit den Neuzugängen Sigurd Haugen, Kevin Volland und Florian Niederlechner hatte der 24-Jährige seinen Stammplatz an der Isar verloren. In den ersten drei Saisonspielen kam er nur beim 3:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück zu einem Einsatz als Joker. Im Toto-Pokal stand er in der 1. und 2. Runde für insgesamt 149 Minuten auf dem Platz.

In Köln trifft er auf zwei alte Bekannte aus der letzten Spielzeit. Die beiden ehemaligen Löwen-Talente Tim Kloss und Raphael Ott hatten sich schon früher aus München verabschiedet und in der Domstadt angeheuert. Ein Wiedersehen mit den Blauen gibt es zur fünften Jahreszeit in München: Viktoria Köln reist am 1. Oktober in die Landeshauptstadt und tritt zum zweiten Wiesnheimspiel im Grünwalder Stadion an.