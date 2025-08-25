Soichiro Kozuki kurz vor Abgang von 1860 München

Wer kommt? Wer geht? Das Transferfenster ist nur noch wenige Tage geöffnet. Soichiro Kozukis Zeit bei 1860 München neigt sich wohl dem Ende entgegen.
München – Wird es das nächste Drama oder folgt (endlich) das Happy End? 1860 München und Dominik Martinovic haben bereits eine gemeinsame Vergangenheit miteinander, ohne dass der Stürmer je das Löwentrikot getragen hat. Das jedoch könnte sich schon bald ändern.
Immer wieder gab es Gespräche zwischen Sechzig und dem mittlerweile 28-Jährigen. Im Januar diesen Jahres stand Martinovic, der Löwencoach Patrick Glöckner aus gemeinsamen Mannheim-Zeiten kennt, kurz vor einem Wechsel an die Isar, ehe Rot-Weiss Essen dazwischengrätschte, mehr Gehalt bot und den schnellen Angreifer in den Ruhrpott lockte. Auf tz.de war damals zu lesen: „Die Martinovic-Watschn!“. Acht Monate später sieht die Welt schon wieder anders aus. Martinovic ist unzufrieden mit seiner Reservistenrolle bei RWE. 1860 kann zwar auch im Hier und Jetzt kein üppiges Gehalt bieten, dafür aber eine starke Mannschaft, die die Massen begeistert.
Löwen-Geschäftsführer Christian Werner muss schmunzeln, als ihn die tz am Montag mit der Personalie Martinovic konfrontiert, ist ja schließlich nicht das erste Mal. „Konkrete Personalien kommentiere ich nicht“, antwortet der 44-Jährige standardgemäß. Im Januar ließ sich der Kaderbauer der Sechzger immerhin noch entlocken: „Martinovic ist ein guter Spieler.“ Von einem anderen Akteur hält Werner bekanntlich ebenfalls viel: Dickson Abiama. Der 26-Jährige – letzte Saison in der Rückrunde Leistungsträger bei 1860 – spielt bei Zweitligist Kaiserslautern kaum eine Rolle.
Laut „Bild“ beschäftigt sich Sechzig mit einer Rückholaktion. Auch diese Personalie will Werner auf tz-Anfrage nicht kommentieren. Doch bevor ein weiterer Hochkaräter für die Offensive hinzukommen kann, muss der arg aufgeblähte Löwenkader verkleinert werden. Werner hatte am Samstag betont, dass auf der Abgangsseite „sicher etwas passieren wird“. Ein heißer Abgangskandidat ist nach tz-Infos Soichiro Kozuki. Die tz weiß, dass der flinke Angreifer – Vertrag bis 2026 – das Interesse mehrerer Clubs geweckt hat, in den nächsten Stunden könnte Vollzug vermeldet werden.
Der quirlige Japaner – letzte Saison Stammspieler bei 1860 – hatte zuletzt Schwierigkeiten, überhaupt einen Kaderplatz zu ergattern, in zwei von drei Ligapartien fehlte er im Aufgebot. In der Joker-Hierarchie der Sechzger ist Kozuki hinter Patrick Hobsch, Maximilian Wolfram und David Philipp die Nummer vier. Zu wenig für die Ansprüche des 24-Jährigen, dessen Zeit bei 1860 wohl nach einem Jahr endet. (Marco Blanco Ucles)