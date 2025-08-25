Soichiro Kozuki kurz vor Abgang von 1860 München

München – Wird es das nächste Drama oder folgt (endlich) das Happy End? 1860 München und Dominik Martinovic haben bereits eine gemeinsame Vergangenheit miteinander, ohne dass der Stürmer je das Löwentrikot getragen hat. Das jedoch könnte sich schon bald ändern.

Immer wieder gab es Gespräche zwischen Sechzig und dem mittlerweile 28-Jährigen. Im Januar diesen Jahres stand Martinovic, der Löwencoach Patrick Glöckner aus gemeinsamen Mannheim-Zeiten kennt, kurz vor einem Wechsel an die Isar, ehe Rot-Weiss Essen dazwischengrätschte, mehr Gehalt bot und den schnellen Angreifer in den Ruhrpott lockte. Auf tz.de war damals zu lesen: „Die Martinovic-Watschn!“. Acht Monate später sieht die Welt schon wieder anders aus. Martinovic ist unzufrieden mit seiner Reservistenrolle bei RWE. 1860 kann zwar auch im Hier und Jetzt kein üppiges Gehalt bieten, dafür aber eine starke Mannschaft, die die Massen begeistert.

Löwen-Geschäftsführer Christian Werner muss schmunzeln, als ihn die tz am Montag mit der Personalie Martinovic konfrontiert, ist ja schließlich nicht das erste Mal. „Konkrete Personalien kommentiere ich nicht“, antwortet der 44-Jährige standardgemäß. Im Januar ließ sich der Kaderbauer der Sechzger immerhin noch entlocken: „Martinovic ist ein guter Spieler.“ Von einem anderen Akteur hält Werner bekanntlich ebenfalls viel: Dickson Abiama. Der 26-Jährige – letzte Saison in der Rückrunde Leistungsträger bei 1860 – spielt bei Zweitligist Kaiserslautern kaum eine Rolle.