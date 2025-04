Sohn von Unterhaching-Legende Copado will 1860 ärgern: „War immer ein Hassbild für Sechzig!“

Harte Duelle gab es zwischen Copado (li.) und den Löwen (hier Daniel Baier). – Foto: Imago

Francisco Copado entwickelte sich einst zum Schrecken für den TSV 1860. Sein Sohn Lucas trifft jetzt mit Cottbus auf die Löwen in der 3. Liga.

Wenn Francisco Copado auf den TSV 1860 München traf, wurde es hitzig. Der deutsch-spanische Edeltechniker entwickelte sich im Laufe seiner Karriere zum Löwen-Schreck. Nun will Sohn Lucas (21) in seine Fußstapfen treten, gastiert mit Energie Cottbus am Samstag (14 Uhr) im Grünwalder Stadion. Der heute 50-Jährige Copado, Legende bei der SpVgg Unterhaching, hat sich vor dem Duell Zeit für ein ausführliches Gespräch mit der tz genommen. Herr Copado, lange nichts von Ihnen gehört. Was machen Sie aktuell?

Gerade hatte ich Individualtraining mit einem Spieler von Schalke 04, der zur Behandlung in München weilt. Ich mache momentan meinen Athletiktrainerschein, zusätzlich zu meinem Fußballlehrer. Ich habe mich von der Rolle als Haupttrainer verabschiedet, habe gemerkt, das ist nicht so meins. Außer bei der Kings League (Kleinfeldliga; Red.), da trainiere ich die Mannschaft von Hasan Salihamidzic.

Francisco Copado: Sohn Lucas mischt mit Cottbus die 3. Liga auf Kommen wir zu Ihrem Sohn, der bei Energie Cottbus spielt und im Hinspiel zweimal gegen 1860 traf. Wer ist denn der bessere Techniker, Sie oder Ihr Sohn?

Der bessere Techniker mit Sicherheit ich. Aber Lucas ist kompletter, größer, schneller. Wir unterscheiden uns auf dem Platz.



Sie haben sich als Spieler häufiger mit Ihren Trainern gefetzt, was raten Sie jungen Spielern heutzutage?

Ich war nicht einfach, sehr dominant. Trotzdem hatte ich Erfolg mit den Trainern, mit denen ich mich in die Haare bekommen habe. Spielertypen wie beispielsweise Stefan Effenberg oder meine Person gibt es heute nicht mehr, die Spieler sind alle sehr ähnlich.

In Sachen „Tore gegen 1860 München“ steht es 2:2 zwischen Ihnen und Lucas...

Er hat ja erst einmal gegen Sechzig gespielt und direkt zwei Tore gemacht (lacht). Ich hoffe, dass er mich am Samstag in diesem Punkt überholt. Wir sind mit der Familie live vor Ort dabei. Im Hinspiel waren wir auch da, da hat es ja ganz gut geklappt (5:1 für Cottbus; Red.).



Die Saison könnte schlechter laufen aus Cottbuser Sicht, Platz zwei…

Die Bezeichnung „Sensation“ ist noch untertrieben, damit hätte niemand gerechnet. Wenn man so kurz vorm Ziel ist, will natürlich jeder auch den letzten Schritt gehen.