Sohn von Haching-Legende startet in der Österreichischen Bundesliga durch

Es war ein genauso überraschendes wie bemerkenswertes Debüt. Denn nach seiner Rückkehr von Zweitligist SKU Amstetten, zum dem er ein Jahr ausgeliehen war und für den er vergangene Saison 29 von 30 möglichen Spielen über die volle Distanz absolvierte, war Oberleitner zunächst von der Bildfläche verschwunden: Ein Ein-Minuten-Einsatz zum Auftakt beim 2:2 gegen Austria Wien, dann fiel der Bayer dem „Österreicher-Topf“ zum Opfer. Es dürften nicht mehr als sieben „Legionäre“ (also Nicht-Österreicher) im Kader stehen, sonst gibt’s aus diesem Topf kein Geld vom Verband. Folge für Yannick: Er kam nur in derzweiten Mannschaft (5. Liga) zum Einsatz, saß acht Bundesliga-Spiele in Folge nur auf der Tribüne. „Doch er hat sich nicht hängen lassen, viel an sich gearbeitet und in jedem Training Vollgas gegeben“, erzählt Papa Markus, der einst selbst unter Trainer und „Cordoba-Held“ Walter Schachner nach seiner Haching-Karriere von 2001 bis 2003 45 Spiele für den FC Kärnten in der rot-weiß-roten Bundesliga bestritt – und in Graz auf der Tribüne saß. Yannicks Geduld und sein eiserner Wille haben sich zwischenzeitlicher Perspektivlosigkeit zum Trotz ausgezahlt: „Ich weiß, was ich kann und vertraue auf meine Qualitäten. Ich habe hart trainiert und bin sehr froh, dass ich diese harte Arbeit in eine positive Leistung ummünzen konnte“, freute sich der Junior nach der Nullnummer im eigenen Stadion. „Ich freue mich, dass es gleich im ersten Einsatz so gut geklappt hat“. Und weiter: „Ich wusste von Anfang an, dass es hier schwer wird und habe den Kampf sehr gut angenommen, im Training alles gegeben und viel selber trainiert. Manchmal muss man durch solche schwierigen Zeiten durch, damit’s am Ende wieder besser wird. Das ist halt der Beruf…“ Sein Trainer Ferdinand Feldhofer (45) lobte: „Wenn wir nicht überzeugt gewesen wären, dass er es gut hinbekommt, hätten wir es nicht gemacht.“ Als linker Innenverteidiger zeigte der kopfballstarke Oberleitner eine tadellose Leistung – kein Gegentor bei der Premiere, das spricht für ihn. „Es sollte ein Signal für alle sein, dass du nie aufgeben darfst“, hebt GAK-Sportdirekor Tino Wawra hervor. Jetzt darf der ehemalige Hachinger auf weitere Einsätze in der Bundesliga hoffen. Das könnte schon am kommenden Samstag in Linz beim LASK klappen...