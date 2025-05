Sohn von Ex-Bövinghausen-Boss läuft plötzlich in der Westfalenliga auf

Ohne Einschränkung durften sich die bis dato noch für den TuS Bövinghausen spielberechtigten Akteure seit Ende März einem beliebigen Verein anschließen und waren auch sofort für ihren neuen Verein spielberechtigt. Beispielsweise kicken Kian Licina und Elmar Skrijelj inzwischen für die SpVgg Erkenschwick.

Ein Ex-Bövinghausener ist am gestrigen Sonntag plötzlich in der Startelf des BSV Schüren aufgetaucht. Es handelt sich um niemand geringeren als Dino Dzaferoski (33), Sohn des gescheiterten Bövinghausen-Bosses Ajhan Dzaferoski. Der erfahrene Defensivmann hat in seiner Laufbahn über 150 Partien in der Oberliga absolviert und soll nun dabei helfen, den Dortmunder Nachbarn in der Westfalenliga zu halten.