Sohn von Ex-Bayern-Profi und Haching-Talent kommen: Heimstetten rüstet weiter auf

Der SV Heimstetten hat zwei weitere Fußballer aus der Nachwuchsschmiede des ehemaligen Drittligisten SpVgg Unterhaching verpflichtet. So werden die Stürmer David Leitl (19) und Benedikt Fink (20) in der kommenden Spielzeit für den Bayernligisten auf Torejagd gehen. Letzterer ist der Sohn des früheren Bayern-Profis Thorsten Fink, hat bei Haching in der Jugend gespielt und stand vergangene Saison im Kader des Bayernligisten TSV Grünwald.

Nach Scherger und Girtler kommen die nächsten Spieler mit Haching-Vergangenheit