Sohn von BVB-Sportdirektor verlängert beim ASC 09 Dortmund

– Foto: Martin Hammeke

Vor exakt einem Jahr wechselte der damals noch 18-jährige Luis Kehl aus der U19 des Hombrucher SV zum Oberligisten ASC 09 Dortmund. Der Sohn von Ex-Profi Sebastian Kehl, heute Sportdirektor bei Borussia Dortmund, gehört seitdem zum erweiterten Stamm und bekommt regelmäßig seine Einsätze, vielfach von der Bank aus. Nun hat das Talent seinen Vertrag bis 2027 in Aplerbeck verlängert.

Ursprünglich als Perspektivspieler eingeplant, hat sich Kehl schnell im Team etabliert und erste Schritte im Seniorenbereich gemacht. 25 Einsätze, davon sechs von Beginn an, hat der Mittelfeldspieler in den vergangenen anderthalb Jahren absolviert.

„Luis bringt eine sehr saubere Technik mit, hat einen guten ersten Kontakt und bewegt sich intelligent in den Räumen“, erklärt der Sportliche Leiter Dennis Hübner: „Sein Passspiel gibt unserem Spiel Struktur, und wir sehen, dass er sich kontinuierlich weiterentwickelt.“