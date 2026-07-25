Sogar Morddrohungen: FC Pesch mit Stellungnahme in 20 Punkten

– Foto: Michael Schmidt

Nach den anhaltenden Diskussionen und massiven öffentlichen Reaktionen bricht der FC Pesch sein Schweigen: Der Verein bezieht nun erstmalig ausführlich Stellung zu den Hintergründen rund um das viel diskutierte „Skandal-Nachholspiel“ gegen den ESV Olympia Köln. In einer detaillierten Erklärung wehrt sich der Vorstand gegen die verschiedenen Vorwürfe und legt die Chronologie der Ereignisse aus eigener Sicht offen.

Uns erreichen Beleidigungen, persönliche Bedrohungen und sogar Morddrohungen. Verantwortliche unseres Vereins werden in sozialen Netzwerken öffentlich an den Pranger gestellt. Auch Sponsoren und Personen aus dem Umfeld des Vereins werden mit dem Vorgang konfrontiert.

Seit der Entscheidung des Bezirkssportgerichts, das abgebrochene Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia Köln neu anzusetzen, sehen sich der FC Pesch, seine Verantwortlichen, Spieler und Funktionäre massiven öffentlichen Angriffen ausgesetzt.

Diese Entwicklung hat ein Ausmaß erreicht, das wir nicht länger unkommentiert hinnehmen können.

Sämtliche strafrechtlich relevanten Kommentare, Nachrichten, E-Mails und Drohungen werden von uns dokumentiert und zur Anzeige gebracht. Das gilt insbesondere für Morddrohungen, Gewaltandrohungen und gezielte persönliche Beleidigungen.

In zahlreichen Beiträgen, Livestreams, Pressemitteilungen und öffentlichen Anträgen wurde der Eindruck vermittelt, der FC Pesch habe versucht, durch einen Einspruch einen Spieler zu schützen, der einen Schiedsrichter bedroht oder bespuckt habe. Aus unserer Sicht ist diese Darstellung unvollständig und in wesentlichen Punkten falsch.

Wir möchten deshalb den gesamten Ablauf aus unserer Sicht chronologisch darstellen.

1. Die Ausgangslage vor dem Spiel

Am 7. Juni 2026 fand das letzte Meisterschaftsspiel der Kreisliga A Köln zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia Köln statt.

Für unsere zweite Mannschaft war die Ausgangslage eindeutig: Nur mit einem Sieg konnte der Klassenerhalt aus eigener Kraft gesichert werden. Dementsprechend groß war die sportliche Bedeutung dieses Spiels.

Bereits vor dem Anpfiff kam es jedoch zu einer Situation, die bei unseren Verantwortlichen erhebliche Zweifel an der notwendigen Unvoreingenommenheit des Schiedsrichters auslöste. Nach übereinstimmender Wahrnehmung unserer anwesenden Verantwortlichen ging der Schiedsrichter auf unseren Trainer zu und äußerte über einen unserer Spieler wörtlich: „Euer Spieler ist ein richtig Asozialer. Ich bin froh, dass er heute nicht von Anfang an spielt.“

Eine solche Aussage vor Beginn eines entscheidenden Meisterschaftsspiels halten wir für höchst problematisch. Ein Schiedsrichter muss allen Spielern neutral und unvoreingenommen gegenübertreten. Wenn ein Spieler bereits vor dem Anpfiff gegenüber dessen Trainer in dieser Form persönlich abgewertet wird, entsteht zwangsläufig der Eindruck, dass der betreffende Spieler nicht mit einer vollkommen neutralen Bewertung rechnen kann.

Unsere Verantwortlichen sprachen den Schiedsrichter darauf an und machten deutlich, dass wir es für äußerst fragwürdig halten, mit einer derart vorgefassten Meinung über einen Spieler zu einem wichtigen Meisterschaftsspiel anzureisen. Wir haben die Austragung des Spiels dennoch nicht infrage gestellt. Das Spiel wurde regulär begonnen.

Unser Spieler wurde allerdings über die Äußerung des Schiedsrichters informiert. Wir baten ihn ausdrücklich darum, im Falle seiner Einwechslung besonders vorsichtig zu agieren, Diskussionen zu vermeiden und sich nicht provozieren zu lassen.

2. Die Begleitung des Schiedsrichters

Ein weiterer Punkt, der bei uns im Nachgang Fragen aufwarf, betrifft die Begleitung des Schiedsrichters.

Der Schiedsrichter erschien gemeinsam mit einem ehemaligen Jugendtrainer des FC Pesch auf unserer Sportanlage. Dieser Trainer war noch bis zum 15. Mai 2026 in unserem Verein tätig gewesen und hatte anschließend entschieden, den FC Pesch zu verlassen.

Nach unseren Beobachtungen hielt sich diese Person vor dem Spiel sowie während der Halbzeitpause in der Schiedsrichterkabine auf. Darüber hinaus nahm sie den Schlüssel zur Schiedsrichterkabine beziehungsweise die Verantwortung für die dort befindlichen Wertsachen des Schiedsrichters an sich.

Zum damaligen Zeitpunkt war uns noch nicht bekannt, dass diese Person nach unserem heutigen Kenntnisstand zur kommenden Saison als Spieler und Trainer zum SC West Köln wechseln wird.

Wir stellen ausdrücklich keine Behauptung auf, dass es zwischen dieser Person und dem Schiedsrichter unzulässige Absprachen gegeben habe. Wir halten es dennoch für nachvollziehbar und notwendig, die Frage zu stellen, weshalb sich ein ehemaliger Trainer unseres Vereins, der sich später einem unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf anschließt, vor dem Spiel und während der Halbzeit in der Schiedsrichterkabine aufhielt.

Auch die Aussagen über das Verhältnis zwischen beiden Personen waren aus unserer Sicht widersprüchlich. Nach unserer Erinnerung erklärte der ehemalige Trainer während der sportgerichtlichen Verhandlung, er kenne den Schiedsrichter gut, telefoniere häufiger mit ihm, verfolge dessen Werdegang bereits seit längerer Zeit und habe geplant, nach dem Spiel gemeinsam mit ihm essen zu gehen. Der Schiedsrichter stellte das Verhältnis dagegen nach unserer Wahrnehmung als lediglich sehr flüchtige Bekanntschaft dar.

Auch dieser Widerspruch hat bei uns Fragen hinterlassen.

3. Der Spielverlauf bis zur 60. Minute

Das Spiel begann trotz der großen sportlichen Bedeutung ausgesprochen fair.

Der FC Pesch ging mit 2:0 in Führung. Noch vor der Halbzeit gab es eine aus unserer Sicht strittige Situation im Strafraum des ESV Olympia Köln, in der wir einen Elfmeter für möglich beziehungsweise berechtigt hielten. Der Schiedsrichter entschied anders. Auch wenn ein möglicher Treffer zum 3:0 eine Vorentscheidung hätte bedeuten können, haben wir die Entscheidung als Tatsachenentscheidung akzeptiert. Mit einer 2:0-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Nach der Pause erhielt der ESV Olympia Köln einen Elfmeter. Auch diese Entscheidung war aus unserer Sicht zumindest strittig. Man kann einen solchen Elfmeter möglicherweise geben, zwingend war die Entscheidung unserer Auffassung nach jedoch nicht. Dennoch akzeptierten wir auch diesen Pfiff.

Kurz darauf erzielte der ESV Olympia Köln den Ausgleich zum 2:2.

Bis zur 60. Spielminute war die Partie äußerst fair verlaufen. Trotz der enormen Bedeutung für den FC Pesch war bis dahin nach unserer Erinnerung noch keine Gelbe Karte gezeigt worden.

4. Die Einwechslung unseres Spielers

In der 60. Spielminute wurde genau der Spieler eingewechselt, den der Schiedsrichter vor dem Spiel gegenüber unserem Trainer als „asozial“ bezeichnet hatte.

Bereits bei seinem ersten Foulspiel erhielt der Spieler unmittelbar die Gelbe Karte.

Selbstverständlich kann ein erstes Foul grundsätzlich eine Verwarnung rechtfertigen. Vor dem Hintergrund der Äußerungen des Schiedsrichters vor dem Spiel verstärkte diese sofortige Verwarnung bei unseren Verantwortlichen jedoch den Eindruck, dass der Spieler unter besonderer Beobachtung stand.

Für uns war spätestens zu diesem Zeitpunkt klar, dass der Spieler in den verbleibenden 30 Minuten besonders vorsichtig sein musste.

5. Die entscheidende Schlussphase

In der 86. Spielminute erzielte der FC Pesch den Treffer zum 3:2. Mit diesem Ergebnis wäre der Klassenerhalt gesierend gewesen.

In der Schlussphase erhielt der ESV Olympia Köln erneut einen Elfmeter. Nach unserer Einschätzung war auch diese Entscheidung nicht zwingend beziehungsweise aus unserer Sicht falsch. Wir akzeptierten jedoch auch diese Entscheidung als Tatsachenentscheidung. Der ESV Olympia Köln verwandelte zum 3:3. Dadurch befand sich der FC Pesch erneut auf einem Abstiegsplatz und musste zwingend auf den Siegtreffer spielen.

In der Nachspielzeit griff der FC Pesch über die rechte Seite an. Der Ball wurde scharf und halbhoch in den Strafraum des ESV Olympia Köln gespielt. Nach unserer Wahrnehmung berührte ein Abwehrspieler des ESV Olympia Köln den Ball deutlich mit der Hand.

Für unsere Spieler und Verantwortlichen war diese Berührung nicht nur sichtbar, sondern nach unserer Wahrnehmung auch deutlich hörbar. Wir gingen daher von einem Elfmeterpfiff aus. Dieser Pfiff blieb jedoch aus.

Im unmittelbaren Gegenzug erzielte der ESV Olympia Köln das 4:3.

6. Die Gelb-Rote Karte

Nach dem Gegentreffer gingen zwei unserer Spieler zum Schiedsrichter und fragten nach, weshalb die vorausgegangene Handsituation nicht als Elfmeter gewertet worden sei.

Unser Spieler, der bereits in der 60. Minute bei seinem ersten Foul verwarnt worden war, erhielt daraufhin unmittelbar die zweite Gelbe Karte und wurde mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen. Nach Wahrnehmung unserer Beteiligten erfolgte die Verwarnung ohne eine vorherige Erklärung oder ein deeskalierendes Gespräch.

Der Spieler akzeptierte den Platzverweis und machte sich auf den Weg, das Spielfeld zu verlassen. Dieser Punkt ist für die Bewertung des weiteren Ablaufs von besonderer Bedeutung: Der Spieler befindet sich bereits auf dem Weg vom Spielfeld.

Während er den Platz verlassen wollte, wurde er noch kurz durch einen Spieler des ESV Olympia Köln in ein Gespräch verwickelt. Aus einer Entfernung von ungefähr 20 bis 25 Metern rief der Schiedsrichter unserem Spieler daraufhin laut hinterher: „Jetzt verzieh dich!“

Wer von Spielern Respekt gegenüber Schiedsrichtern fordert, muss auch erwarten können, dass ein Schiedsrichter den Spielern mit einem Mindestmaß an Respekt begegnet. Die Formulierung „Verzieh dich“ ist aus unserer Sicht weder angemessen noch deeskalierend.

Unser Spieler drehte sich daraufhin um, ging einige Schritte in Richtung des Schiedsrichters, gestikulierte und fragte sinngemäß: „Wie, verzieh dich? Wie redest du mit mir? Was willst du von mir?“

Wir bestreiten nicht, dass unser Spieler emotional reagierte und sich noch einmal in Richtung des Schiedsrichters bewegte. Die Situation war angespannt. Nach unserer Wahrnehmung sprach der Spieler jedoch keine Bedrohung aus und griff den Schiedsrichter weder körperlich an noch versuchte er, ihn anzugreifen.

7. Der sofortige Spielabbruch

Unmittelbar nach dieser Reaktion pfiff der Schiedsrichter.

Nahezu alle Beteiligten auf dem Spielfeld gingen davon aus, dass die Partie regulär beendet worden sei. Erst später wurde uns mitgeteilt, dass der Schiedsrichter das Spiel nicht abgepfiffen, sondern abgebrochen hatte.

Allein dieser Ablauf zeigt aus unserer Sicht, dass auf dem Platz keine erkennbare akute Gefahrenlage bestand. Es kam zu keinem Platzsturm. Es bildete sich keine Menschentraube um den Schiedsrichter. Es herrschte kein Chaos. Der Schiedsrichter musste nicht durch Ordner, Spieler oder Funktionäre geschützt oder vom Spielfeld begleitet werden. Unsere Spieler und die Spieler des ESV Olympia Köln verließen das Spielfeld weitgehend geordnet.

Der Schiedsrichter begegnete unseren Verantwortlichen später im Bereich der Eckfahne. Dort wurde er gefragt, weshalb er die vorausgegangene Handsituation nicht als Elfmeter bewertet hatte. Er antwortete nach unserer Erinnerung sinngemäß: „Schaut es euch auf dem Video an, dann werdet ihr es sehen.“

Auf die Frage unseres Trainers, weshalb er die Partie abgebrochen habe, obwohl nach dessen Einschätzung noch Spielzeit verblieben sei, erklärte der Schiedsrichter erstmals, dass er das Spiel abgebrochen habe.

Anschließend verließ der Schiedsrichter den Platz ohne Begleitschutz und begab sich in die Kabine. Aus unserer Sicht passt dieser ruhige und unbegleitete Ablauf nicht zu der später beschriebenen akuten Bedrohungslage.

8. Die Vorwürfe des Spuckens und der Bedrohung

Im anschließenden sportgerichtlichen Verfahren wurde behauptet, unser Spieler habe den Schiedsrichter bedroht beziehungsweise bespuckt. Diese Vorwürfe weisen wir nach den uns bekannten Aussagen und Wahrnehmungen zurück.

Während der Verhandlung sprach der Schiedsrichter wiederholt von einer Spuckattacke, Beleidigungen und einer Bedrohung. Gleichzeitig erklärte er nach unserer Erinnerung, dass zwischen ihm und unserem Spieler ein Abstand von ungefähr 12 bis 15 Metern bestanden habe.

Dieser Abstand wirft aus unserer Sicht erhebliche Fragen auf. Wenn sich der Schiedsrichter tatsächlich 12 bis 15 Meter von unserem Spieler entfernt befunden hat, ist nur schwer nachvollziehbar, wie es zu einer gezielten Spuckattacke gekommen sein soll. Auch eine unmittelbar bevorstehende körperliche Attacke erscheint bei einer solchen Entfernung und dem anschließend ruhigen Ablauf zumindest fragwürdig.

Nach unserer Kenntnis konnte auch kein Spieler des ESV Olympia Köln eine tatsächliche Spuckattacke bestätigen.

Wir sagen damit nicht, dass die Situation vollkommen emotionslos war. Unser Spieler war aufgebracht und stellte den Schiedsrichter wegen dessen Wortwahl zur Rede. Zwischen einer emotionalen Reaktion und einer konkreten Bedrohung oder Spuckattacke besteht jedoch ein erheblicher Unterschied.

9. Die beiden Sonderberichte

Besonders irritierend war für uns der Umgang mit dem Sonderbericht des Schiedsrichters.

Nach den im Verfahren thematisierten Abläufen lud der Schiedsrichter zunächst einen Sonderbericht über das DFBnet hoch. Dieser Bericht wurde wenige Minuten später wieder entfernt. Kurz darauf wurde ein neuer beziehungsweise geänderter Sonderbericht hochgeladen.

In der ungefähr 15-minütigen Vernehmung des Schiedsrichters nahmen die Vorwürfe des Spuckens und der Bedrohung einen zentralen Raum ein. Der Vorsitzende der Spruchkammer fragte den Schiedsrichter deshalb nach unserer Erinnerung, weshalb derart schwerwiegende Vorwürfe im ersten Sonderbericht überhaupt nicht enthalten gewesen seien. Der Schiedsrichter erklärte sinngemäß, er habe diese Punkte im ersten Bericht schlicht vergessen.

Diese Erklärung ist für uns nicht nachvollziehbar. Wenn ein Schiedsrichter tatsächlich bespuckt und bedroht worden sein soll und diese Vorwürfe in seiner späteren Aussage nahezu den gesamten Kern des Spielabbruchs bilden, müsste dies nach unserer Auffassung zu den ersten und wichtigsten Angaben eines Sonderberichts gehören.

Dass gerade die schwerwiegendsten Vorwürfe im ersten Bericht vollständig fehlen und erst wenige Minuten später in einem zweiten Bericht aufgenommen werden, begründet aus unserer Sicht erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit der nachträglichen Darstellung.

10. Widersprüche in den Aussagen des ESV Olympia Köln

Auch die schriftliche Stellungnahme des Kapitäns des ESV Olympia Köln warf aus unserer Sicht Fragen auf. Der Kapitän war bei der Verhandlung nicht persönlich anwesend, sodass keine unmittelbare Befragung zu seiner schriftlichen Darstellung möglich war.

Nach unserer Erinnerung wurde in seiner Stellungnahme erklärt, er habe sich gemeinsam mit einem Mitspieler in der Nähe des Schiedsrichters beziehungsweise des Mittelkreises aufgehalten, um im Falle eines möglichen Angriffs auf den Schiedsrichter eingreifen zu können.

Ein anderer Spieler des ESV Olympia Köln, der bei der Verhandlung persönlich anwesend war, wurde gefragt, wo sich seine Mitspieler zum Zeitpunkt des Spielabbruchs befunden hätten. Dieser erklärte nach unserer Erinnerung, dass sich die Spieler – einschließlich des Kapitäns – im Bereich der Eckfahne aufgehalten und den kurz zuvor erzielten Treffer zum 4:3 gefeiert hätten.

Beide Darstellungen lassen sich aus unserer Sicht nicht ohne Weiteres miteinander vereinbaren. Wenn sich der Kapitän und weitere Spieler an der Eckfahne befanden, können sie nicht gleichzeitig unmittelbar neben dem Schiedsrichter gestanden haben, um ihn vor einem angeblich drohenden Angriff zu schützen.

Auch dieser Widerspruch bestärkte uns in der Auffassung, dass die behauptete akute Bedrohungslage nicht zweifelsfrei nachgewiesen wurde.

11. Das Urteil der ersten Instanz

Trotz der aus unserer Sicht erheblichen Widersprüche wertete die zuständige Spruchkammer das Spiel mit 2:0 für den ESV Olympia Köln. Unser Spieler wurde darüber hinaus für sechs Spiele gesperrt.

Dieses Urteil spiegelte nach unserer Wahrnehmung den tatsächlichen Verlauf der Verhandlung nicht wider. Wir hatten eine Verhandlung erlebt, in der zentrale Vorwürfe nicht zweifelsfrei bestätigt wurden und in der sich aus unserer Sicht erhebliche Widersprüche ergeben hatten.

Im Vorfeld der Verhandlung war zudem aus dem Umfeld des SC West Köln die Frage nach einer möglichen Befangenheit des Vorsitzenden der Spruchkammer aufgeworfen worden, weil dieser in Köln-Pesch wohnt. Wir möchten ausdrücklich nicht behaupten, dass das Urteil deshalb gegen den FC Pesch ausgefallen ist. Dennoch entstand dadurch aus unserer Sicht bereits vor der Entscheidung ein unnötiger öffentlicher Druck.

Der FC Pesch hatte sich zunächst vorgenommen, die Entscheidung der ersten Instanz zu akzeptieren. Nach dem Verlauf der Verhandlung und der anschließenden Urteilsverkündung kamen wir jedoch zu dem Ergebnis, dass wir dieses Urteil nicht unwidersprochen hinnehmen konnten.

Der Einspruch wurde nicht eingelegt, um Gewalt, Bedrohungen oder Beleidigungen zu verharmlosen. Er wurde eingelegt, weil die Entscheidung nach unserer Überzeugung nicht mit den in der Verhandlung bekannt gewordenen Tatsachen und Widersprüchen übereinstimmte.

Der Einspruch richtete sich gegen die Spielwertung. Hinsichtlich der persönlichen Sperre des Spielers erfuhren wir erst später, dass hierfür ein gesondertes Rechtsmittel erforderlich gewesen wäre. Aus diesem Grund blieb die Sperre von sechs Spielen bestehen. Wir sind überzeugt, dass auch die persönliche Strafe bei einer gesonderten Überprüfung zumindest nochmals kritisch hätte bewertet werden müssen.

12. Die Entscheidung des Bezirkssportgerichts

Der Fall wurde anschließend vom Bezirkssportgericht überprüft. Die Entscheidung der ersten Instanz wurde aufgehoben und eine Neuansetzung der Partie angeordnet.

Nach unserem Verständnis stellte das Bezirkssportgericht insbesondere fest, dass vor einem endgültigen Spielabbruch nicht sämtliche zur Verfügung stehenden deeskalierenden Maßnahmen ausgeschöpft worden waren. Dazu hätten beispielsweise die Einbeziehung der Mannschaftskapitäne, eine deutliche Unterbrechung des Spiels, die Anwendung des vorgesehenen Stopp-Konzepts oder die Aufforderung an beide Mannschaften gehört, sich zunächst in ihre jeweiligen Strafräume zurückzuziehen. Der Schiedsrichter brach die Partie jedoch unmittelbar nach dem Wortwechsel ab.

Die Entscheidung des Bezirkssportgerichts beruhte nicht auf einer neuen Beweisaufnahme auf dem Spielfeld, sondern auf den bereits in der ersten Verhandlung festgehaltenen Aussagen und dem dokumentierten Ablauf. Für uns ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass unser Einspruch sachlich begründet war.

Das Bezirkssportgericht hat nicht entschieden, weil der FC Pesch öffentlich Druck aufgebaut hätte. Im Gegenteil: Der FC Pesch hatte sich bis dahin öffentlich weitgehend zurückgehalten und den vorgesehenen sportgerichtlichen Rechtsweg genutzt.

13. Der Zeitpunkt des Wiederholungsspiels

Das Wiederholungsspiel wurde schließlich für den 19. Juli 2026 angesetzt. Auch wir hätten uns gewünscht, dass die Partie noch vor dem 30. Juni stattfindet.

Ein früherer Termin hätte bedeutet, dass beide Vereine noch mit den Mannschaften und Spielberechtigungen der abgelaufenen Saison hätten antreten können. Zudem hätten der FC Pesch und der SC West Köln deutlich früher Planungssicherheit für die neue Saison erhalten.

Die späte Austragung lag nicht im alleinigen Einflussbereich des FC Pesch. Durch die sportgerichtlichen Verfahren, weitere Anträge, einzuhaltende Stellungnahmefristen und Rechtsmittelfristen zog sich der Vorgang über mehrere Wochen hin. Nach unserem Kenntnisstand wurden auch seitens des SC West Köln weitere Anträge beziehungsweise rechtliche Schritte eingereicht.

Jeder Verein hat grundsätzlich das Recht, die ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel zu nutzen. Es ist jedoch nicht sachgerecht, den späten Spieltermin anschließend ausschließlich dem FC Pesch anzulasten.

14. Der Ausschluss der Öffentlichkeit

Das Wiederholungsspiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Diese Entscheidung wurde nicht getroffen, um Zuschauer, Medien oder andere Vereine auszuschließen oder eine kritische Beobachtung des Spiels zu verhindern.

Im Vorfeld der Partie hatten uns bereits erhebliche Beleidigungen, Gewaltandrohungen und Morddrohungen erreicht. Nach Rücksprache mit dem Sicherheitsbeauftragten des Fußball-Verbandes Mittelrhein und der Polizei entschieden wir uns aus Sicherheitsgründen dafür, das Spiel ohne Öffentlichkeit auszutragen.

Als Vereinsvorstand tragen wir Verantwortung für unsere Spieler, Schiedsrichter, Mitarbeiter, ehrenamtlichen Helfer und alle Personen auf unserer Sportanlage. Angesichts der zuvor ausgesprochenen Drohungen wäre es unverantwortlich gewesen, diese Sicherheitsrisiken zu ignorieren.

15. Der Einsatz der Neuzugänge

Bis zum 30. Juni hatte der FC Pesch rund 35 Abgänge beziehungsweise Abmeldungen zu verzeichnen. Zahlreiche Spieler hatten sich bereits anderen Vereinen angeschlossen. Für die kommende Saison mussten wir daher eine weitgehend neue Mannschaft aufbauen und ungefähr 30 neue Spieler anmelden.

Nach den geltenden Spielberechtigungsbestimmungen durften beim Wiederholungsspiel diejenigen Spieler eingesetzt werden, die am 19. Juli über eine wirksame Spielberechtigung für den FC Pesch verfügen. Diese Spieler waren ordnungsgemäß angemeldet und spielberechtigt.

Wir verschweigen nicht, dass ein großer Teil der eingesetzten Neuzugänge für den Kader unserer ersten Mannschaft in der Landesliga vorgesehen ist. Uns ist ebenfalls bewusst, dass dieser Umstand bei anderen Vereinen Unmut ausgelöst hat. Zur vollständigen Einordnung gehört jedoch auch, dass die betreffenden Neuzugänge – bis auf wenige Ausnahmen – zuvor aus der Bezirksliga kamen. Es handelte sich somit nicht um eine eingespielte Landesligamannschaft.

Der FC Pesch stand vor der Entscheidung, welche spielberechtigten Spieler das für den gesamten Verein existenziell wichtige Wiederholungsspiel bestreiten sollten. Wir haben uns dafür entschieden, die nach den geltenden Bestimmungen verfügbaren und spielberechtigten Spieler einzusetzen. Diese Entscheidung war regelkonform.

Wir sind überzeugt, dass jeder verantwortliche Vereinsvorstand in einer vergleichbaren Situation ernsthaft geprüft hätte, die bestmögliche spielberechtigte Mannschaft einzusetzen. Die Aufgabe eines Vorstandes besteht darin, im Rahmen der Regeln die Interessen des eigenen Vereins zu vertreten.

Das Wiederholungsspiel endete mit 4:2 für den FC Pesch. Dadurch sicherte unsere zweite Mannschaft den Klassenerhalt. Der SC West Köln musste infolgedessen den Abstieg in die Kreisliga B hinnehmen.

Wir verstehen die große Enttäuschung beim SC West Köln. Wir verstehen auch, dass ein Verein alle zulässigen Möglichkeiten ausschöpft, um seine sportlichen Interessen zu vertreten. Dieses Recht haben jedoch nicht nur der SC West Köln oder der ESV Olympia Köln, sondern auch der FC Pesch.

16. Die wirtschaftliche Verantwortung des FC Pesch

Bei unserer Entscheidung, gegen das erstinstanzliche Urteil vorzugehen, ging es nicht nur um einen Tabellenplatz. Ein Abstieg hätte für den FC Pesch erhebliche wirtschaftliche Folgen gehabt.

Es bestanden Sponsorenvereinbarungen, die ausdrücklich an die Zugehörigkeit zur Kreisliga A gekoppelt waren. Bei einem Abstieg hätten sich Sponsoren zurückziehen oder bestehende Zusagen reduzieren können. Dadurch wäre die Finanzierung einer wettbewerbsfähigen Mannschaft in der kommenden Saison gefährdet gewesen.

Als Vorstand müssen wir nicht nur emotionale oder moralische Bewertungen berücksichtigen. Wir tragen auch Verantwortung für die wirtschaftliche Stabilität des Vereins, für laufende Verpflichtungen, für Spieler, Trainer, ehrenamtliche Mitarbeiter und die Zukunft unserer Mannschaften.

Der Einspruch war daher keine leichtfertige oder bequeme Entscheidung. Er war aus unserer Sicht sportlich, rechtlich und wirtschaftlich notwendig.

17. Öffentliche Kampagnen und Rufschädigung

Was wir nicht akzeptieren können, ist die Art und Weise, wie der FC Pesch seitdem öffentlich dargestellt wird.

Seit Wochen werden Texte, Pressemitteilungen, Videos, Livestreams, Kommentare und Anträge veröffentlicht, in denen der FC Pesch immer wieder namentlich genannt und teilweise als moralisch verwerflicher Verein dargestellt wird. Insbesondere Veröffentlichungen aus dem Umfeld des ESV Olympia Köln und des SC West Köln haben aus unserer Sicht erheblich zu einer öffentlichen Kampagne gegen den FC Pesch beigetragen.

Anträge an den Fußball-Verband Mittelrhein können selbstverständlich gestellt werden. Dafür bestehen offizielle Verfahrenswege und digitale Postfächer. Wenn solche Anträge jedoch zusätzlich über soziale Netzwerke verbreitet, zugespitzt kommentiert und mit öffentlichen Schuldzuweisungen verbunden werden, entsteht der Eindruck, dass nicht nur eine sportrechtliche Klärung, sondern auch die Erhöhung des medialen Drucks beabsichtigt ist.

Die Folgen tragen nicht abstrakte Institutionen, sondern reale Menschen. Unsere Funktionäre arbeiten ehrenamtlich. Unsere Trainer, Betreuer und Vorstandsmitglieder investieren große Teile ihrer Freizeit in den Verein. Auch die Verantwortlichen des SC West Köln und des ESV Olympia Köln werden versuchen, das Beste für ihre Vereine zu erreichen.

Bei aller sportlichen Konkurrenz darf deshalb nicht vergessen werden: Wir alle betreiben diesen Sport überwiegend als Hobby und im Ehrenamt. Unterschiedliche Auffassungen, Einsprüche, Anträge und unbequeme Entscheidungen gehören zum Sport und zu geregelten Verfahren. Persönliche Hetze, öffentliche Vorverurteilungen, Drohungen und Rufschädigungen gehören nicht dazu.

Durch die fortlaufenden öffentlichen Beiträge hat der FC Pesch bereits einen erheblichen Imageschaden erlitten. In weiten Teilen der öffentlichen Diskussion wird nicht mehr darüber gesprochen, ob der sofortige Spielabbruch regelgerecht war. Stattdessen wird teilweise als feststehende Tatsache dargestellt, unser Spieler habe den Schiedsrichter bedroht oder bespuckt und unser Verein habe ein solches Verhalten anschließend gedeckt. Genau das weisen wir zurück.

18. Die Darstellung eines angeblichen Karriereendes

Über soziale Netzwerke wurde zudem verbreitet, der Schiedsrichter werde seine aktive Schiedsrichterlaufbahn aufgrund des aus seiner Sicht „skandalösen Urteils“ beenden. Unser Geschäftsführer suchte daraufhin über Instagram das direkte Gespräch mit dem Schiedsrichter.

Nach unserer Erinnerung erklärte der Schiedsrichter in diesem Austausch, dass er seine Schiedsrichtertätigkeit nicht grundsätzlich beenden, sondern lediglich den Fußballkreis Köln verlassen und sich in einem anderen Verbandsgebiet anmelden werde.

Der Chatverlauf ist mittlerweile nicht mehr vollständig abrufbar beziehungsweise wurde gelöscht. Deshalb können wir den genauen Wortlaut nicht mehr belegen und stellen diese Kommunikation ausdrücklich nur als unsere Erinnerung an den damaligen Austausch dar. Auch dies zeigt jedoch, wie vorsichtig mit öffentlich verbreiteten Behauptungen umgegangen werden sollte.

19. Unsere klare Haltung zu Gewalt und Respekt

Der FC Pesch lehnt jede Form von Gewalt, Bedrohung, Rassismus, Diskriminierung, Beleidigung und Mobbing entschieden ab. Das gilt auf und neben dem Fußballplatz.

Sollte ein Spieler oder Funktionär unseres Vereins nachweislich einen Schiedsrichter bedrohen, bespuckt oder körperlich angreifen, würden wir ein solches Verhalten nicht relativieren oder decken. Wir würden vereinsintern konsequent handeln. Genauso erwarten wir jedoch, dass auch Spieler respektvoll behandelt werden.

Schiedsrichter verdienen Schutz und Respekt. Sie übernehmen eine schwierige und wichtige Aufgabe, häufig unter großem Druck. Dieser Respekt darf aber keine Einbahnstraße sein. Auch ein junger Spieler muss nicht widerspruchslos hinnehmen, vor dem Spiel als „asozial“ bezeichnet und später mit den Worten „Verzieh dich“ vom Platz geschickt zu werden.

Unser Spieler war zum Zeitpunkt des Vorfalls 19 Jahre alt. Auch der Schiedsrichter war nach unserem Kenntnisstand erst 19 Jahre alt. Gerade deshalb wäre in dieser Situation von allen Beteiligten ein ruhiges und deeskalierendes Verhalten notwendig gewesen.

20. Unser abschließender Appell

Wir erwarten nicht, dass jeder unsere Entscheidungen gutheißt. Wir erwarten auch nicht, dass der SC West Köln, der ESV Olympia Köln, deren Mitglieder oder deren Anhänger unsere Bewertung des Vorgangs teilen. Unterschiedliche Meinungen sind legitim.

Eine fundierte Meinung kann jedoch nur entstehen, wenn der gesamte Sachverhalt dargestellt wird und nicht lediglich diejenigen Teile veröffentlicht werden, die die eigene Position unterstützen.

Dazu gehören die Äußerung des Schiedsrichters vor dem Spiel, sein Umgang mit unserem Spieler, der unmittelbare Ablauf vor dem Spielabbruch, der große Abstand zwischen Spieler und Schiedsrichter, die fehlenden deeskalierenden Maßnahmen, die unterschiedlichen Sonderberichte, die widersprüchlichen Aussagen in der Verhandlung und die anschließende Aufhebung der ersten Entscheidung durch das Bezirkssportgericht. Dazu gehört ebenfalls, dass der Einsatz unserer Neuzugänge regelkonform war und der späte Termin des Wiederholungsspiels nicht allein vom FC Pesch bestimmt wurde.

Der FC Pesch hat einen vorgesehenen Rechtsweg genutzt. Das Bezirkssportgericht hat den Einspruch geprüft, die erste Spielwertung aufgehoben und eine Neuansetzung angeordnet. Man kann diese Entscheidung kritisieren. Man kann sie für sportlich unglücklich halten. Man kann auch den Einsatz der spielberechtigten Neuzugänge moralisch anders bewerten.

Was man nicht tun darf, ist aus unvollständigen Darstellungen eine öffentliche Kampagne zu entwickeln, die zu Beleidigungen, Gewaltandrohungen und Morddrohungen gegen ehrenamtliche Vereinsvertreter führt.

Wir bitten daher alle Beteiligten, Verantwortlichen, Medienvertreter und Nutzer sozialer Netzwerke, bei den nachweisbaren Tatsachen zu bleiben und von weiteren persönlichen Angriffen abzusehen. Wir sind jederzeit bereit, uns einer sachlichen Diskussion zu stellen.

Der Fußball lebt von Emotionen, Rivalität und unterschiedlichen Interessen. Er lebt aber ebenso von Fairness, Respekt und der Bereitschaft, auch die Sichtweise der anderen Seite vollständig anzuhören. Genau das erwarten wir in diesem Fall.

Der Vorstand des FC Pesch 1956 e. V.