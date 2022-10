Sogar Keeper ROBL gelingt Assist - SVG siegt deutlich âš«đŸ”Ž

Am Sonntag, den 09.10.2022, hieß es in Greimeltshofen "10.Spieltag". Zu Gast an diesem Nachmittag war der Tabellenletzte aus Memmingen, genauer TĂŒrkspor Memmingen. GrundsĂ€tzlich eine eindeutige Angelegenheit, wĂ€ren da nicht die stĂ€ndigen SVG-Patzer gegen Mannschaften aus dem unteren Drittel. Zudem wurde in der Vorwoche einmal mehr verdeutlicht, dass es nicht langt ein Spiel von Anfang bis Ende zu dominieren, sondern, dass fĂŒr einen Sieg auch die Konzentration im Abschluss vonnöten ist. Eine Ă€hnliche Leistung + Konsequenz im Abschluss war mindestens wieder gebraucht, um die Heimbilanz positiv zu halten.

Entsprechend konzentriert war der Start der Partie. Von Anfang weg bestimmte der SV Greimeltshofen das Spielgeschehen, wenngleich die deutlichen Torchancen anfangs noch Mangelware waren. TĂŒrkspor Memmingen hingegen zeigte direkt, dass es vermutlich ein Himmelfahrtskommando werden wird auch nur einen Punkt aus Greimeltshofen zu entfĂŒhren. In allen Mannschaftsteilen waren ihnen gegenĂŒber den Greimeltshofern einfach zu deutliche Leistungsunterschiede anzumerken.

Der SV Greimeltshofen konnte zwar aus dem hohen Anteil an Ballbesitz kein Kapital schlagen, jedoch erhöhte man mit zunehmender Spieldauer den Druck auf das GĂ€stetor, weshalb es eine Frage der Zeit war bis man 1:0 in FĂŒhrung gehen wird.

Es dauerte dann aber bis zur 30min., in der die SVG-Fans, in einer einseitigen Partie ohne große Höhepunkte, erstmals jubeln durften. Christian Stiegeler setzte mit seinem ZuckerbĂ€llchen Alex FĂ€ustle in Szene, dieser nutzte die erste Torchance im Spiel zum 1:0 (31.). Ein wichtiges Zeichen fĂŒr ihn und auch fĂŒr die Mannschaft, hat man doch in der Vorwoche ca. acht Hundertprozenter liegengelassen.

In der Folge war ein Ă€hnliches Bild geboten, sehr viel Ballbesitz fĂŒr den SVG gegen einen tiefstehenden und offensiv sehr harmlosen Gegner aus Memmingen.

Dem zu Folge waren es nur 7 Zeigerumdrehungen bis FĂ€ustle Alex das 2:0 erzielen konnte. Dem voraus ging blitzgescheiter Pass von Vorstand Kalischek Jonas. Auch diesesmal war FĂ€ustle kalt wie eine Hundeschnauze (39.). Zugleich war dies der Halbzeitstand.

Second half the same picture...oder so 😉😁

Greimeltshofen war ĂŒberlegen, spielte sauber und konzentriert, gewann entscheidende Mittelfeld ZweikĂ€mpfe und ließ keine Zweifel an einem Sieg aufkommen.

In der 51min. war es dann wieder soweit. Ein öffnender, bĂ€renstarker Diagoball von Mittelfeldregisseur Max FĂ€ssler landete beim aufgerĂŒckten Simon Grauer, welcher den Ball sauber verarbeitete und mit einer etwas kuriosen Flanke ins lange Eck das 3:0 erzielte. Grauer krönte mit diesem Tor seine bis dato waffige Leistung.

Mit diesem 3:0 war dann der Offensivdrang der Heimelf mehr oder weniger wieder beendet. Nichtsdestotrotz behielt man weiterhin die komplette Spielkontrolle.

In der 81. allerdings war es wieder einmal eine unsaubere Abwehraktion, bzw. eine NachlĂ€ssigkeit im Defensivverbund, welche es TĂŒrkspor ermöglichte Ergebniskosmetik zu betreiben. 3:1!

Angestachelt von dem erneut vermeidbaren Gegentor wurden die Angriffe wieder zielstrebiger. Das in der Luft liegende 4:1 war dann aber ein Sensationskonter. Keeper Robl fing einen TĂŒrkspor-Ball aufmerksam ab, schaltete blitzschnell um und schlug den Abschlag FĂ€ustle Alex, alias Speedy-Gonzales, weltklassitsch in die Bahn. FĂ€ustle umkurvte mit dem ersten Kontakt den Keeper und schob mit dem zweiten Kontakt zum 4:1 ein (85.). Sein dritter Treffer an diesem Tag.

Den Schlusspunkt setzte dann mehr oder weniger wieder AF11. Er brach ĂŒber außen durch, sein Abschluss wurde vom Keeper noch pariert, gegen den Abstauber von Jonas Kalischek war der Keeper dann aber machtlos. 5:1 88min.

Danach beendete der Schiedsrichter die Partie pĂŒnktlich nach 90min.