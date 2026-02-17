Sogar eine Reise nach Spanien winkt bei den Ehrungen in Alzey-Worms Kreis Alzey-Worms hat bei Ehrungen noch viel Luft nach oben von Claus Rosenberg · 17.02.2026, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der Hochborner Herwarth Mankel (68) ist der Ehrenamtsbeauftragte des Kreises Alzey-Worms. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Alzey/Worms. Herwarth Mankel ist in einer beneidenswerten Position. Wann und wo immer der 68 Jahre alte Hochborner in offizieller Mission des Fußball-Kreises Alzey-Worms auftaucht, dann verbreitet er Freude. Denn der Ehrenamtsbeauftragte bringt immer etwas mit. Mal ist es eine bronzene, mal eine silberne, mal eine goldene Ehrennadel. Sogar Uhren hat er ab und an dabei. Übergeben wird die jeweilige Auszeichnung verdienten Fußballern.

Ehrungen haben im Kreis Alzey-Worms einen hohen Stellenwert. Erstens bekommt sie nicht jede(r). Und zweitens: Wenn sie vergeben wird, dann immer im würdigen Rahmen, wie Mankel betont: „Mal ist es die Jubiläumsfeier eines Vereins, mal ein Turnier, mal ein Fußballspiel - wir achten aber immer darauf, dass es publikumsstarke Anlässe sind", schildert der Winzer. „Wir", das ist der Kreisvorstand um Kalli Appelmann, dessen Mitglieder ab und an ebenfalls als Überbringer von Nadel und Urkunde - manchmal sogar der Ehrenamtsuhr des Deutschen Fußball-Bundes - bei den Vereinen im Verbandsgebiet vorbeischauen. Es sind die angenehmen Pflichten, die die Vorstandsmitglieder haben.

Und die könnte es viel häufiger geben, sagt Mankel. Wenn es um die Ehrung verdienter Vereinsmitglieder geht, sind die Klubs im Kreis Alzey-Worms eher defensiv. Der langjährige Platzwart, der fleißige Kassierer, ja: auch der treue Vorsitzende - es gibt viele Anlässe, Ehrungen beim Verband - konkret: Herwarth Mankel - zu beantragen. Bedauerlicherweise fliegen viele Idealisten oft unterm Radar. Oft wird erst der Kreisvorstand aktiv, weil ihm einerseits die Ehrungsmöglichkeiten, und andererseits die Emsigen in den Vereinen bekannt sind. Mehr Initiativen aus den Klubs wären indes wünschenswert, sagt Mankel. Ehrenamtliche gehören für ihr Engagement ausgezeichnet Ehrenamtliche Kräfte zu finden, ist schwierig. Noch größere Raritäten sind Menschen, die sich über Jahre in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Jugend- und Kindertrainer, das Personal in der Imbissbude auf dem Fußball-Platz, die Schriftführer, im Grunde gibt es niemanden, der oder die nicht für sein oder ihr Engagement ausgezeichnet werden könnte. Denen auf diese Weise ein Dankeschön zukommen könnte. Eine Wertschätzung, die andere anstecken kann. Eine Anerkennung, die zum Weitermachen motiviert.