Sogar eine Reise nach Spanien winkt

Alzey/Worms. Herwarth Mankel ist in einer beneidenswerten Position. Wann und wo immer der 68 Jahre alte Hochborner in offizieller Mission des Fußball-Kreises Alzey-Worms auftaucht, dann verbreitet er Freude. Denn der Ehrenamtsbeauftragte bringt immer etwas mit. Mal ist es eine bronzene, mal eine silberne, mal eine goldene Ehrennadel. Sogar Uhren hat er ab und an dabei. Übergeben wird die jeweilige Auszeichnung verdienten Fußballern.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Ehrungen haben im Kreis Alzey-Worms einen hohen Stellenwert. Erstens bekommt sie nicht jede(r). Und zweitens: Wenn sie vergeben wird, dann immer im würdigen Rahmen, wie Mankel betont: „Mal ist es die Jubiläumsfeier eines Vereins, mal ein Turnier, mal ein Fußballspiel - wir achten aber immer darauf, dass es publikumsstarke Anlässe sind“, schildert der Winzer. „Wir“, das ist der Kreisvorstand um Kalli Appelmann, dessen Mitglieder ab und an ebenfalls als Überbringer von Nadel und Urkunde - manchmal sogar der Ehrenamtsuhr des Deutschen Fußball-Bundes - bei den Vereinen im Verbandsgebiet vorbeischauen. Es sind die angenehmen Pflichten, die die Vorstandsmitglieder haben.
Und die könnte es viel häufiger geben, sagt Mankel. Wenn es um die Ehrung verdienter Vereinsmitglieder geht, sind die Klubs im Kreis Alzey-Worms eher defensiv. Der langjährige Platzwart, der fleißige Kassierer, ja: auch der treue Vorsitzende - es gibt viele Anlässe, Ehrungen beim Verband - konkret: Herwarth Mankel - zu beantragen. Bedauerlicherweise fliegen viele Idealisten oft unterm Radar. Oft wird erst der Kreisvorstand aktiv, weil ihm einerseits die Ehrungsmöglichkeiten, und andererseits die Emsigen in den Vereinen bekannt sind. Mehr Initiativen aus den Klubs wären indes wünschenswert, sagt Mankel.
Ehrenamtliche Kräfte zu finden, ist schwierig. Noch größere Raritäten sind Menschen, die sich über Jahre in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Jugend- und Kindertrainer, das Personal in der Imbissbude auf dem Fußball-Platz, die Schriftführer, im Grunde gibt es niemanden, der oder die nicht für sein oder ihr Engagement ausgezeichnet werden könnte. Denen auf diese Weise ein Dankeschön zukommen könnte. Eine Wertschätzung, die andere anstecken kann. Eine Anerkennung, die zum Weitermachen motiviert.
Verbandsrepräsentanten wie Herwarth Mankel vollziehen die Ehrungen. Sie sind den zu Ehrenden zwangsläufig immer am nächsten, heften sie ihnen doch die Nadel ans Revers und überreichen Urkunden oder Präsente. Sie spüren sozusagen hautnah, wie die Geehrten im Moment ihrer ganz individuellen Feierminute reagieren. Mankel sagt, er habe noch niemanden erlebt, der/die nicht von dieser offiziellen Geste berührt gewesen wäre. Ehrungen haben für die Geehrten einen hohen Stellenwert, auch wenn sie es gerne kleinreden.
Dass sie stolz auf solche Auszeichnungen sind, sieht man oft bei offiziellen Anlässen - etwa dem Verbandstag des Südwestdeutschen Fußballverbands. Oft werden dort die Ehrenzeichen am Kragen des Jacketts präsentiert. Allerdings, beobachtet Mankel, sind es meist die Älteren, die dieses Ritual pflegen. Jüngere messen diesen Ehrenzeichen immer weniger Bedeutung zu. Auf Dauer, mutmaßt der 68-Jährige, wird man sich seitens des Verbands andere Würdigungen einfallen lassen müssen, wenn man ehrenamtliche Arbeit symbolisch wertschätzen will.
Vielleicht wird es dann weitere Modelle geben wie die Fußball-Helden, nach denen der Deutsche Fußball-Bund Jahr für Jahr in den Fußball-Kreisen sucht. Diesmal fiel in Alzey-Worms die Wahl auf den 23 Jahre alten Schiedsrichter Kevin Völker aus Bechtheim. Er darf sich auf eine Reise nach Spanien freuen. Zusammen mit weiteren 250 anderen jungen Leuten, die sich - genau wie er - unter 30 sind und außergewöhnliche Verdienste um den Fußballsport erwarben. Sie sind zu einer Bildungsreise eingeladen.
Auch der „Ehrenamtspreis“ hat hohen Erlebniswert. Empfänge, Besuche von interessanten Fußballspielen, Treffen von Gleichgesinnten, die Palette ist breit, die auf die Kreissieger(innen) am Ehrungswochenende wartet. Alle Vereine sind vorschlagsberechtigt. Und sie könnten aktiver dabei sein, findet Mankel mit Blick auf die Statistik. Im Kreis Alzey-Worms gab es 2025 nur zwei Bewerbungen in der Kategorie Fußball-Helden, sieben in der Kategorie des Ehrenamtspreises. Zum Vergleich: Im Mainz-Bingen waren es deren elf und sieben. Mankel voller Tatendrang: „Wir haben da tatsächlich noch Luft nach oben“.