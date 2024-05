Sogar ein 3:0-Vorsprung reicht dem FC Pipinsried nicht

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried muss sich gegen Sonthofen mit einem 3:3 begnügen - bitter nach einer 3:0-Führung.

Pipinsried – 3:0 geführt, am Ende stand gegen den 1. FC Sonthofen jedoch nur ein 3:3: Der FC Pipinsried kann augenscheinlich nicht mehr gewinnen. Trotz einer guten Leistung in den ersten 45 Minuten konnten der Fußball-Bayernligist in der heimischen Küchenstadel-Arena den Vorsprung gegen den 1. FC Sonthofen nicht ins Ziel retten. Der Ausgleich fiel in der 90. Minute.

Die Ausgangslage war klar: Wer von den beiden Kontrahenten das Match für sich entscheiden kann, hat den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. Am Ende kam ein gefühlter Sieg für die Gäste und eine gefühlte Niederlage für den Gastgeber heraus. Mit dem Punkt können beide leben – ohne allerdings einen großen Schritt nach vorne gemacht zu haben.

Der FC Pipinsried startete wie die Feuerwehr, Angriff auf Angriff rollte auf das Sonthofener Tor. Die Pipinsrieder Bemühungen wurden bereits in der 4. Minute belohnt, als Fabian Benko mit einem satten Schuss aus zwölf Metern einnetzte.

Pipinsried blieb dran. In der 18. Minute drückte Yomi Scintu den Ball zur 2:0-Führung über die Linie. Benedikt Wiegert war mit seinem Schuss an FCS-Keeper Marco Zettler gescheitert, den Abpraller verwertete Scintu dankbar. Und nach 36 Minuten netzte Benedikt Wiegert einmal mehr eiskalt zum 3:0 ein. Mit dem Schlusspfiff der ersten Halbzeit vom guten österreichischen Schiedsrichter Robert Hartl legte Sonthofens Torjäger Andreas Hindelang den Ball per Kopfball-Bogenlampe in die Maschen der Gastgeber zum 1:3-Pausenstand.

Das Gegentor gab den Gästen augenscheinlich Auftrieb, eine Pausenansprache ihres Trainer Benjamin Müller inklusive. In der 51. Minute traf Hindelang erneut, diesmal im Liegen aus rund fünf Metern.

Jetzt war die Partie völlig offen, der Gast hatte das Heft des Handelns nun in der Hand. Das Unvermögen der Sonthofener, Glück und ein guter FCP-Keeper Max Retzer verhinderten den frühzeitigen Ausgleich.

Vom Gastgeber war nun nichts mehr zu sehen. Bis auf einen Schuss von Benedikt Wiegert kurz nach der Pause, er scheiterte an FCS-Keeper Marco Zettler, gab es keine echten Torchancen mehr für den FCP. Dass der Ausgleich dann doch in der 90. Minute fiel, war ebenso glücklich wie verdient. Einen Schuss vom guten Markus Notz ging durch die Pipinsrieder Abwehr wie eine Flipperkugel. Sein Teamkollege Tobias Schmölz stand goldrichtig und donnerte die Kugel aus kurzer Distanz ins Netz der Pipinsrieder.

Unter den Augen von Dachaus Trainer Orhan Akkurt – Dachau 1865 ist der nächste Gegner – gaben die Pipinsrieder einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand. Also muss weiter gezittert werden, der Abstand auf den ersten Relegationsplatz beträgt nun fünf Punkte bei noch drei ausstehenden Spielen. Nach dem Derby am morgigen Samstag geht es zum hochgelobten TSV Landsberg, und zum letzten Spiel der Saison erwarten die Pipinsrieder Türkspor Augsburg in der Küchenstadel-Arena.

Aber nun erst einmal Landkreisderby. Die Dachauer stehen mit 37 Punkten nur einen Zähler vom Relegationsplatz entfernt. Der FC Pipinsried hat derzeit 41 Punkte auf dem Konto und könnte bei optimalem Verlauf den Klassenerhalt am Samstag unter Dach und Fach bringen.