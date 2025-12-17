Sogar der Fifa-Boss gratuliert: Teamarzt des Jahn im Rampenlicht

Der Fußballweltverband FIFA schreibt auf seiner Homepage folgendes: „Im vergangenen April kam es vor einem Spiel der 2. Bundesliga beim 1. FC Magdeburg zu einem dramatischen Zwischenfall. Die zunächst ausgelassene Stimmung mit singenden und skandierenden Fans verstummte abrupt, als ein Anhänger der Gastgeber plötzlich zusammenbrach. Harlass-Neuking wurde von Spielern auf die Situation aufmerksam gemacht, eilte umgehend in den Heimbereich der Magdeburger Fans, überquerte eine Absperrung und leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Der erfahrene Mediziner stellte zudem sicher, dass der Fan stabil genug war, um anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht zu werden. Für sein entschlossenes und lebensrettendes Eingreifen wurde Harlass-Neuking mit dem FIFA-Fairplay-Preis ausgezeichnet. Mit dieser Ehrung würdigt die FIFA Spieler, Trainer, Teams, Spieloffizielle, einzelne Fans oder Fangruppen für vorbildliches Fairplay-Verhalten – sowohl auf als auch abseits des Platzes.“



Dr. Andreas Harlass-Neuking erklärt auf der Homepage des SSV Jahn: „Ich habe mich natürlich schnellstmöglich zum Notfallort im Magdeburger Fanblock begeben, als die Notrufe das Spielfeld erreicht haben, wo sich unsere Mannschaft gerade vorbereitet hat. Es wurden dann von mir mit Unterstützung der Umstehenden die notwendigen Ersthelfer-Maßnahmen durchgeführt, bis der herbeigerufene Notarzt den Abtransport und die weitere Behandlung des Patienten übernommen hat. Es freut mich, dass wir gemeinschaftlich das Leben des Magdeburger Fans retten konnten.“ Und weiter:„Natürlich ehrt mich diese hohe Auszeichnung der FIFA sehr, jedoch war der Vorgang für mich eine Selbstverständlichkeit und auch meine Pflicht als Mediziner vor Ort. Mein Handeln soll Anlass dafür sein, unser Bewusstsein und unsere Bereitschaft für eine solche Situation zu schärfen. Ich würde mich freuen, wenn dieser Notfall mit gutem Ausgang jeden Einzelnen motiviert, der ebenfalls in eine solche akute Notfallsituation gerät. Es wäre wünschenswert, dass jeder in einer solchen Situation seine natürlichen und nachvollziehbaren Hemmungen überwindet sowie nach seinen Möglichkeiten bereit ist, erste Hilfe zu leisten.“



Sogar FIFA-Präsident Gianni Infantino ließ es sich nicht nehmen, dem Oberpfälzer zu gratulieren. Auf Instagram schrieb er am Dienstag: „Herzlichen Glückwunsch an Dr. Andreas Harlass-Neuking zum Gewinn des FIFA-Fair-Play-Preises 2025 für Ihr geistesgegenwärtiges und schnelles Handeln, mit dem Sie während eines Spiels der 2. Bundesliga das Leben eines Fans des 1. FC Magdeburg gerettet haben. Ihre Sportlichkeit, Selbstlosigkeit und Nächstenliebe spiegeln die besten Aspekte unseres schönen Sports wider. Wir alle bei der FIFA und in der weltweiten Fussballgemeinschaft danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihren Einsatz an jenem Tag.“