 2026-03-25T14:09:28.761Z

Transfers

Sofortiges Aus: Tscheuschner enttäuscht von Spvgg. Essenheim

Eigentlich hätte Kevin Tscheuschner den B-Klasissten im Sommer verlassen sollen, nun muss der Trainer mit sofortiger Wirkung gehen +++ Bei Tscheuschner sorgt das für Frust

von Franziska Donauer · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Steht nicht mehr an der Seitenlinie der Spvgg. Essenheim: Kevin Tscheuschner.
Steht nicht mehr an der Seitenlinie der Spvgg. Essenheim: Kevin Tscheuschner. – Foto: Michael Wolff - Archiv

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Michael Ebling
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Essenheim. Auf Kevin Tscheuschner folgt Michael Ebling – so weit, so unspektakulär. Diesen Tausch auf der Trainerbank hatte die Spvgg. Essenheim immerhin bereits vor zwei Monaten verkündet. Nun aber die Kehrtwende: Statt zum Saisonende wird Tscheuschner, der in seiner vierten Spielzeit an der Seitenlinie steht, beim B-Klasse-Club mit sofortiger Wirkung entlassen – und macht seinem Ärger Luft.

Die Gründe des vorzeitigen Wechsels und was Tscheuschner dazu sagt, lest ihr im Plus-Text der Allgemeinen Zeitung.