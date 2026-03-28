Sofortiges Aus: Tscheuschner enttäuscht von Spvgg. Essenheim

Steht nicht mehr an der Seitenlinie der Spvgg. Essenheim: Kevin Tscheuschner. – Foto: Michael Wolff - Archiv

Essenheim. Auf Kevin Tscheuschner folgt Michael Ebling – so weit, so unspektakulär. Diesen Tausch auf der Trainerbank hatte die Spvgg. Essenheim immerhin bereits vor zwei Monaten verkündet. Nun aber die Kehrtwende: Statt zum Saisonende wird Tscheuschner, der in seiner vierten Spielzeit an der Seitenlinie steht, beim B-Klasse-Club mit sofortiger Wirkung entlassen – und macht seinem Ärger Luft.

Die Gründe des vorzeitigen Wechsels und was Tscheuschner dazu sagt, lest ihr im Plus-Text der Allgemeinen Zeitung.