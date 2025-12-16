Sofortiger Trainerwechsel in der Kreisliga und Rückkehrer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerwechsel bei der SGAG: Neuer Impuls im Kampf um den Klassenerhalt

Die SG Altheim/Grünmettstetten (SGAG) hat mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Trainer Kevin Haase beendet. Diese Entscheidung ist der Vorstandschaft nicht leicht gefallen, wurde jedoch in der aktuell sportlich schwierigen Situation als notwendiger Schritt gesehen, um neue Impulse im Kampf um den Klassenerhalt zu setzen. Die SGAG bedankt sich ausdrücklich bei Kevin Haase für seinen großen Einsatz und seine Identifikation mit dem Verein.

In einem offenen und fairen Gespräch zeigte Haase nochmals, wie sehr ihm die SGAG am Herzen liegt. Sein Engagement und seine Haltung verdienen höchsten Respekt. Gleichzeitig stellt die SGAG die sportlichen Weichen neu: Ab sofort übernimmt Andreas Hug das Traineramt. Hug bringt umfangreiche Erfahrung aus seinen Stationen bei den SF Salzstetten sowie der SG Ahldorf/Mühlen mit. In seiner Laufbahn sammelte er unter anderem Erfahrungen in Auf- und Abstiegen, Relegationsspielen und Meisterschaften bis hin zur Landesliga. Die SGAG setzt nun auf Geschlossenheit und neuen Schwung. Andreas Hug wird bereits beim kommenden Stadtteilpokal in der Halle zwischen den Feiertagen als Trainer der SGAG agieren.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Wolfschlugen

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Für die zweite Saisonhälfte der Kreisliga B2 Neckar/Fils darf sich der TSV Wolfschlugen über den Zugang von Dardan Aliu freuen. Der 31-jährige Mittelfeldmann kommt vom KF Kosova Bernhausen aus der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen. In Bernhausen spielte Aliu nur eine halbe Saison, zuvor war er lange Zeit bereits für Wolfschlugen am Ball.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++