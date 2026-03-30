Sofortiger Trainerwechsel beim SV 08 Laufenburg von PM/BZ · Heute, 22:22 Uhr · 0 Leser

Michael Hagmann (links) übergibt das Trainerzepter an Klaus Gallmann | Fotos: Dennis Orak/Loris Bendel

Die Euphorie des Aufstiegs hatten die Fußballer des SV 08 Laufenburg im Sommer nahtlos auf die Verbandsliga übertragen. Bis zur Winterpause sammelten die Nullachter 31 Punkte aus 17 Partien und setzten sich im oberen Tabellendrittel fest, zudem stand der erstmalige Einzug ins Viertelfinale des Verbandspokals. Der Restart verlief allerdings nicht wunschgemäß: Die ersten drei Ligapartien gingen allesamt verloren, nach dem (erwartbaren) Pokalaus beim Oberligisten FC Villingen konnte der Aufsteiger am Wochenende zwar zumindest den ersten Punktgewinn des Jahres verbuchen, zeigte beim 2:2-Remis gegen Mitaufsteiger SV Niederschopfheim allerdings keine überzeugende Leistung und kassierte mit der letzten Aktion der Partie noch den Ausgleich. Zwei Tage später, am Montagabend, gab der Verein nun eine personelle Konsequenz bekannt. "In einer sportlich schwierigen Phase mit zuletzt negativen Ergebnissen hat sich der SV 08 Laufenburg gemeinsam mit Trainer Michael Hagmann dazu entschieden, neue Impulse zu setzen", informierten die Nullachter darüber, dass der Chefcoach sein Amt mit sofortiger Wirkung in neue Hände gebe.

"Ausschlaggebend dafür sind neben der sportlichen Entwicklung vor allem die hohe Doppelbelastung als Trainer und sportlicher Leiter (Interim), die über einen langen Zeitraum sehr viel Energie gekostet hat", heißt es seitens des Vereins. "Ich habe alles investiert, was ich noch im Tank hatte. Aber ich muss mir eingestehen, dass die Energie nicht mehr ausreicht, um der Mannschaft die nötigen Impulse zu geben", wird Hagmann zitiert. Trotz der guten Ausgangslage "sieht der Verein die Notwendigkeit, frühzeitig zu handeln. Die stabile Tabellensituation bietet die Möglichkeit, diesen Schritt ohne akuten Druck zu gehen und dem neuen Trainer Zeit zu geben, sich einzuarbeiten". Das Polster zur Abstiegszone beträgt 14 Zähler. Zur kommenden Saison wird Umut Polat, derzeit beim Schweizer Sechstligisten FC Birsfelden tätig, den Chefposten bei den Nullachtern übernehmen.