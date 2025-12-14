Sofortiger Trainerwechsel beim Kreisligisten und ein Transfer

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Trainerwechsel bei der Spvgg Weil der Stadt

Die Spvgg Weil der Stadt hat entschieden, die Zusammenarbeit mit Trainer Hanjo Kemmler mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Entscheidung wurde von der Abteilungsleitung nach sorgfältiger Betrachtung der Gesamtsituation sowie der langfristigen Ausrichtung des Vereins getroffen und steht nicht im Zusammenhang mit der aktuellen sportlichen Tabellenlage. Unter der Leitung von Hanjo hat sich die Mannschaft sportlich positiv entwickelt und attraktiven Fußball gezeigt. Für seinen Einsatz, sein Engagement und die geleistete Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren bedanken wir uns ausdrücklich. Über die Übergangsregelung wird der Verein zeitnah informieren.

AC Catania Kirchheim

Unser erster Neuzugang zur Winterpause steht fest. Agron Gashi wechselt von SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang zu uns. Agron ist ein Spieler der in der Offensive alle Positionen spielen kann. Seine technischen Fähigkeiten und seine filigrane Technik werden unser Offensivspiel zusätzlich beleben. Wir sind froh mit Agron einen Spieler dazu gewonnen zu haben der höherklassig Erfahrung in Landes- und Bezirksliga gesammelt hat. Mit seiner Erfahrung kann er unser junges Team sehr weiter helfen. Darauf freuen wir uns ! Herzlich willkommen in unserer AC Catania Familie!

