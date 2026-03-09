Sofortiger Trainerwechsel beim FC Wittlingen

Mit zwei unglücklichen Niederlagen ist der FC Wittlingen aus der Winterpause gestartet und hängt weiter abgeschlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Landesliga fest. Einen Tag nach der 2:4-Niederlage gegen den Bahlinger SC II gab der Verein nun einen personellen Wechsel bekannt. "Nachdem man auch in der Rückrunde weiter auf die ersten Zähler warten muss, hat die sportliche Leitung beim FC Wittlingen jetzt reagiert", heißt es einleitend in der Mitteilung, mit der der Club am Montagvormittag über die Trennung von Gary Sauer informierte.
"Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir haben gehofft, die Wende gemeinsam hinzubekommen. In der Analyse der Gesamtsituation sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir der Mannschaft einen neuen Impuls geben müssen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden", wird Sportchef Luigi Squillace zitiert. Der FC Wittlingen bedanke sich recht herzlich bei Gary Sauer für sein Engagement und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.
"Gary Sauer hatte bereits signalisiert, dass er nach dem Ende der Runde nicht weitermachen wird und deshalb sah sich die sportliche Leitung gezwungen, für die Zukunft einen geeigneten Nachfolger zu finden", heißt es seitens des FC Wittlingen weiter. Mit Fahredin Zikolli wird ein bekanntes Gesicht in der Region per sofort übernehmen. "Mit ihm hatten wir sehr gute Gespräche, dieselben Ziele und wir sehen mit ihm die Zukunft des Vereins gestärkt", so Squillace.
Zikolli (44) war zuletzt als Trainer in der Nachwuchsabteilung des SV Weil tätig und betreute dort die A-Junioren in der Verbandsliga. Sein Debüt als Wittlinger Coach wird er am Samstag im Auswärtsspiel bei RW Stegen geben. Sauer (36) hatte das Amt des Cheftrainers bei den Kandertälern vor dieser Saison von Fabio Muto übernommen, dem er bis dahin assistiert hatte. Die Landesliga-Runde war für den Aufsteiger von erheblichen personellen Problemen geprägt, sodass bisher erst ein Sieg und zwei Remis aus 18 Partien zu Buche stehen.