Sofortiger Trainerwechsel beim FC Wittlingen

Trainerwechsel in Wittlingen: Für Gary Sauer (links) übernimmt Fahredin Zikolli | Fotos: Gerhard Sauer/SV Weil

Mit zwei unglücklichen Niederlagen ist der FC Wittlingen aus der Winterpause gestartet und hängt weiter abgeschlagen auf dem vorletzten Tabellenplatz der Landesliga fest. Einen Tag nach der 2:4-Niederlage gegen den Bahlinger SC II gab der Verein nun einen personellen Wechsel bekannt. "Nachdem man auch in der Rückrunde weiter auf die ersten Zähler warten muss, hat die sportliche Leitung beim FC Wittlingen jetzt reagiert", heißt es einleitend in der Mitteilung, mit der der Club am Montagvormittag über die Trennung von Gary Sauer informierte.

"Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir haben gehofft, die Wende gemeinsam hinzubekommen. In der Analyse der Gesamtsituation sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir der Mannschaft einen neuen Impuls geben müssen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden", wird Sportchef Luigi Squillace zitiert. Der FC Wittlingen bedanke sich recht herzlich bei Gary Sauer für sein Engagement und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.