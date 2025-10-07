Sofortiger Trainerwechsel beim abstiegsbedrohten Landesligisten

Der TSV Ilshofen und Trainer Michael Hannemann beenden ihre gemeinsame Zeit. Nach Jahren voller Leidenschaft, Einsatz und prägenden Momenten haben sich beide Seiten nach intensiven Gesprächen entschieden, getrennte Wege zu gehen. Dies teilt der Verein mit. In einer sportlich angespannten Situation soll ein Neuanfang frische Impulse bringen, um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu führen. Hannemann hinterlässt deutliche Spuren als Trainer, Motivator und Mensch. Am kommenden Wochenende wartet auf die Mannschaft die nächste harte Prüfung im Kampf um den Klassenerhalt.
Ein Abschied voller Emotionen
Für den TSV Ilshofen ist es mehr als nur ein Wechsel auf der Trainerbank. Am gestrigen Abend einigten sich Michael Hannemann und der Verein darauf, die Zusammenarbeit zu beenden. In der Mitteilung des Vereins heißt es: „In der aktuell schwierigen sportlichen Situation ist der Verein zu der Einschätzung gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um wieder in die Erfolgsspur zu finden und die Weichen für die Zukunft zu stellen.“
Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit
Die Verantwortlichen würdigten Hannemanns Verdienste mit klaren Worten: „Michael Hannemann hat die vergangenen Jahre beim TSV Ilshofen entscheidend mitgeprägt – als Trainer, Motivator und Mensch. Für seinen großen Einsatz, seine Leidenschaft und sein Engagement auf und neben dem Platz bedankt sich der Verein ausdrücklich.“ Zum Abschied hieß es zudem: „Wir wünschen Michi für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Danke, Michi!“
Übergangslösung auf der Bank
Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, übernimmt Lukas Lindner das Team interimsweise. Unterstützt wird er dabei von Sead Halilovic und Jonas Lausenmeyer. Das Trio steht vor einer herausfordernden Aufgabe: Stabilität schaffen und der Mannschaft neue Energie einhauchen, damit sie die schwierige Tabellensituation meistern kann.
Der Tabellenkeller drückt
Nach acht Spieltagen steht der TSV Ilshofen mit sieben Punkten auf Platz 15 der Landesliga, Staffel 1. Nur der GSV Pleidelsheim rangiert noch hinter dem Team. Eine Bilanz von zwei Siegen, einem Remis und fünf Niederlagen bei 9:17 Toren verdeutlicht die Probleme. Während an der Spitze Mannschaften wie der SKV Rutesheim und der FV Löchgau davonziehen, kämpft Ilshofen um den Anschluss.
Richtungsweisendes Spiel gegen Weinstadt
Am Sonntag, 12. Oktober, wartet die nächste große Herausforderung. Der TSV Ilshofen ist zu Gast bei der SG Weinstadt, die mit neun Punkten im Tabellenmittelfeld steht. Ein Sieg könnte neue Hoffnung entfachen, eine Niederlage hingegen die Sorgen im Abstiegskampf verschärfen. Für das Team ist es ein Duell, das mehr als drei Punkte bedeutet – es ist auch ein Spiel um das Selbstvertrauen.