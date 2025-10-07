– Foto: Joachim Koschler

Sofortiger Trainerwechsel beim abstiegsbedrohten Landesligisten TSV Ilshofen und Trainer Michael Hannemann gehen ab sofort getrennte Wege. Lukas Lindner übernimmt vorerst

Der TSV Ilshofen und Trainer Michael Hannemann beenden ihre gemeinsame Zeit. Nach Jahren voller Leidenschaft, Einsatz und prägenden Momenten haben sich beide Seiten nach intensiven Gesprächen entschieden, getrennte Wege zu gehen. Dies teilt der Verein mit. In einer sportlich angespannten Situation soll ein Neuanfang frische Impulse bringen, um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu führen. Hannemann hinterlässt deutliche Spuren als Trainer, Motivator und Mensch. Am kommenden Wochenende wartet auf die Mannschaft die nächste harte Prüfung im Kampf um den Klassenerhalt.

Ein Abschied voller Emotionen

Für den TSV Ilshofen ist es mehr als nur ein Wechsel auf der Trainerbank. Am gestrigen Abend einigten sich Michael Hannemann und der Verein darauf, die Zusammenarbeit zu beenden. In der Mitteilung des Vereins heißt es: „In der aktuell schwierigen sportlichen Situation ist der Verein zu der Einschätzung gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um wieder in die Erfolgsspur zu finden und die Weichen für die Zukunft zu stellen.“ Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit

Die Verantwortlichen würdigten Hannemanns Verdienste mit klaren Worten: „Michael Hannemann hat die vergangenen Jahre beim TSV Ilshofen entscheidend mitgeprägt – als Trainer, Motivator und Mensch. Für seinen großen Einsatz, seine Leidenschaft und sein Engagement auf und neben dem Platz bedankt sich der Verein ausdrücklich.“ Zum Abschied hieß es zudem: „Wir wünschen Michi für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Danke, Michi!“