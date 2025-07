Sofortiger Trainerrücktritt per WhatsApp, besonderes Testspiel, Zugang

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zum Trainingsauftakt vermeldete Trainer Bernhard Roth über WhatsApp seinen sofortigen Rücktritt. Der Vorstand und das Team wurden am frühen Morgen mit dieser Nachricht überrascht. Wir können es offen gesagt nicht nachvollziehen, akzeptieren diese Entscheidung jedoch. In den vergangenen Wochen wurden die Weichen für die neue Saison mit Hochdruck gestellt. Wir werden uns davon nicht unterkriegen lassen und starten trotz dessen mit frischer Energie in die neue Saison.

Simon Dächsel übernimmt ab sofort interimsmäßig die nun vakante Cheftrainerposition bei der ersten Herrenmannschaft. An seiner Seite steht mit Adrian Welz und Leon Möschk ein starkes Co-Trainer Team. Andreas Klein (Torwarttrainer), Svenja Hiemer (Betreuerin) und Sabine Kregelin (Physiotherapeutin) komplettieren den Betreuerstab. Wir sind guter Dinge, dass wir trotz aller Umstände sehr gut aufgestellt sind.

SG Einheit Zepernick

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Am Dienstag, den 29.07., um 19:45 Uhr eröffnen wir die neue Saison mit einem echten Highlight: Wir empfangen Delay Sports! Tickets gibt’s ab sofort online im Vorverkauf! Schnell sein lohnt sich – nur solange der Vorrat reicht! Abendkasse? Ja, aber nur, wenn nicht alle Tickets im Vorverkauf vergriffen sind. Wenn ausverkauft – keine Abendkasse mehr! Ort: Zepernicker Kampfarena

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an brandenburg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_brandenburg

