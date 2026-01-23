Sofortige Vertragsauflösung beim Regionalligisten

Beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena gibt es eine personelle Veränderung. Dies teilt der Verein dazu mit:
Vertragsauflösung: Kay Seidemann verlässt den FC Carl Zeiss Jena
Der FC Carl Zeiss Jena und Kay Seidemann haben sich auf eine Beendigung des noch bis Saisonende an den Kernbergen laufenden Vertrages geeinigt und diesen vorzeitig aufgelöst.
Der 24-jährige Offensivspieler wechselte im Sommer 2024 zu unserem FC Carl Zeiss Jena, bestritt für ihn 42 Spiele (13 Tore) und kam in der aktuellen Spielzeit auf zehn Regionalligaeinsätze (2 Tore).
Kay Seidemann hat unserem FCC signalisiert, dass er bei einem anderen Verein eine Herausforderung annehmen möchte, wofür wir ihm alles Gute, natürlich Gesundheit und viel Erfolg wünschen.
+++
So sieht die Tabelle der Regionalliga Nordost aus:
1. 1. FC Lokomotive Leipzig 19 15-1-3 41:14 46
2. FC Carl Zeiss Jena 19 12-5-2 38:18 41
3. FC Rot-Weiß Erfurt 19 10-7-2 36:24 37
4. FSV Zwickau 19 10-5-4 30:20 35
5. VSG Altglienicke 19 10-4-5 30:20 34
6. Hallescher FC 19 9-5-5 29:20 32
7. 1. FC Magdeburg II (Auf) 19 8-2-9 33:28 26
8. BFC Preussen (Auf) 17 7-5-5 25:23 26
9. FSV 63 Luckenwalde 18 7-5-6 23:25 26
10. Chemnitzer FC 19 6-7-6 27:29 25
11. Hertha BSC II 19 5-6-8 27:39 21
12. SV Babelsberg 03 19 5-5-9 28:33 20
13. ZFC Meuselwitz 18 4-7-7 22:30 19
14. Greifswalder FC 19 4-7-8 21:29 19
15. BFC Dynamo 18 4-5-9 20:30 17
16. BSG Chemie Leipzig 18 4-1-13 16:27 13
17. FC Eilenburg 19 2-6-11 17:35 12
18. FC Hertha 03 Zehlendorf 17 1-5-11 14:33 8
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________