Sofortige Vertragsauflösung beim Regionalligisten

Beim Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena gibt es eine personelle Veränderung. Dies teilt der Verein dazu mit:

Der FC Carl Zeiss Jena und Kay Seidemann haben sich auf eine Beendigung des noch bis Saisonende an den Kernbergen laufenden Vertrages geeinigt und diesen vorzeitig aufgelöst.

Der 24-jährige Offensivspieler wechselte im Sommer 2024 zu unserem FC Carl Zeiss Jena, bestritt für ihn 42 Spiele (13 Tore) und kam in der aktuellen Spielzeit auf zehn Regionalligaeinsätze (2 Tore).

Kay Seidemann hat unserem FCC signalisiert, dass er bei einem anderen Verein eine Herausforderung annehmen möchte, wofür wir ihm alles Gute, natürlich Gesundheit und viel Erfolg wünschen.