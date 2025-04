Sofortige Verstärkung für den Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd

Ramovic bevorzugt die Position des linken Außenverteidigers, kann aber auch weiter vorne auf der Außenbahn eingesetzt werden. In der Jugend ist er beim VfR Aalen, in Eislingen und dem SSV Reutlingen ausgebildet worden. So weit, so gewöhnlich für einen Amateurfußballer aus der Region.

Im Seniorenbereich wurde es dann außergewöhnlicher: Ramovic wechselte von der U19 des SSV Reutlingen für ein halbes Jahr zum FC Wiltz 71, einem luxemburgischen Erstligisten, ehe er beim JC Donzdorf anheuerte. Nun also folgt der Wechsel zu den Gmündern. „Wir freuen uns, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat. Nach einigen Trainings bei uns, waren wir überzeugt, dass wir diesen Weg gemeinsam bestreiten möchten“, erklärt Stephan Fichter, Sportdirektor der Normannia.