Sofortige Verstärkung: Felipa soll Lohner Offensive beleben

– Foto: Andreas Santner

Der BW Lohne hat kurzfristig auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Offensivspieler Sandro Felipa verstärkt. Der 27-Jährige steht ab sofort zur Verfügung und soll dem Angriff der Blau-Weißen zusätzliche Qualität verleihen.

Felipa bringt die Erfahrung aus dem norddeutschen Amateurfußball mit. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er beim TuSpo Surheide, zuletzt lief er in der Saison 2024/25 für den OSC Bremerhaven in der Bremenliga auf.

Der Wechsel nach Lohne ergibt sich auch aus seiner persönlichen Situation: Durch sein Studium in Vechta bot sich die Gelegenheit, sportlich einen neuen Schritt zu gehen und sich einem ambitionierten Regionalligisten anzuschließen.