Sofortige Verstärkung: Felipa soll Lohner Offensive beleben

Der BW Lohne hat kurzfristig auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Offensivspieler Sandro Felipa verstärkt. Der 27-Jährige steht ab sofort zur Verfügung und soll dem Angriff der Blau-Weißen zusätzliche Qualität verleihen.
Felipa bringt die Erfahrung aus dem norddeutschen Amateurfußball mit. Seine fußballerische Ausbildung erhielt er beim TuSpo Surheide, zuletzt lief er in der Saison 2024/25 für den OSC Bremerhaven in der Bremenliga auf.
Der Wechsel nach Lohne ergibt sich auch aus seiner persönlichen Situation: Durch sein Studium in Vechta bot sich die Gelegenheit, sportlich einen neuen Schritt zu gehen und sich einem ambitionierten Regionalligisten anzuschließen.
Mit Felipa gewinnt BW Lohne einen flexibel einsetzbaren Angreifer, der mit Tempo und Abschlussstärke neue Impulse setzen soll. Die Verantwortlichen erhoffen sich, dass der Neuzugang die Offensive belebt und zusätzliche Optionen im Angriffsspiel eröffnet.
Die Botschaft des Vereins ist klar: Der Neuzugang soll sofort Wirkung entfalten – und die Blau-Weißen im Saisonendspurt offensiv variabler machen.