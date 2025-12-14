Sofortige Trennung: Pollakowski nicht mehr Burgweinting-Coach

Pollakowski hatte dem Verein zur Winterpause mitgeteilt, dass er seine Trainerätigkeit zum Saisonende im Sommer beenden werde. Daraufhin traf der Verein jüngst die Entscheidung, diese Veränderung bereits jetzt herbeizuführen, um langfristig mehr Planungssicherheit und Stabilität für Team und Verein zu schaffen.



Als Pollakowski sein Amt im Sommer 2023 antrat, stand die Burgweintinger Mannschaft nach einem großen Umbruch mit vielen neuen Gesichtern vor ihm. Der B-Lizenz-Inhaber aus Laaber hatte hierbei bereits selbst bei einer Großzahl der Neuzugänge die Fäden mitgezogen. Das Team, das sich in der Vorsaison noch im Abstiegskampf befand, fand von Beginn an schnell zueinander und konnte sehr bald liefern. Unter dem neuen Übungsleiter etablierte sich der SVB in der Folge konstant als Top-Team der Kreisliga. Der Verein erreichte in den vergangenen beiden Spielzeiten 59 und 60 Punkte aus je 26 Spielen und verpasste jeweils extrem knapp die Meisterschaft bzw. den Aufstieg per Relegation. Auch in der laufenden Runde bewegt sich das Team wieder auf diesem hohen Niveau.



Sportlicher Leiter Toni Wittmann, der über die gesamte Zeit eng mit Pollakowski zusammenarbeitete, findet deutliche Worte: „Seine ruhige, kontrollierte Art der Führung und Kommunikation war für mich persönlich extrem beeindruckend. Seine Arbeit hat uns auf ein absolut neues Level gebracht.“ Wittmann fährt fort: „Unser Spiel und viele Spieler haben enorme Entwicklungssprünge gemacht, die meiner Meinung nach sehr auf die Arbeit von Polla mit ihnen auf dem Trainingsplatz zurückzuführen sind. Sein Training ist sehr innovativ und hat bei den Jungs voll eingeschlagen.“



Andreas Pollakowski selbst akzeptiert die Entscheidung des Vereins: „Die Entscheidung für den sofortigen Wechsel wurde vom Verein getroffen. Sportlich gab es dafür natürlich keinen Handlungsbedarf, und auch meine Beziehung zum Team war bis zuletzt top. Natürlich hätte ich es lieber selbst mit meinen Jungs zu Ende gebracht und einen perfekten Abschluss gefeiert“, so Pollakowski, der auf eine „überwiegend sehr erfüllende Zeit in Burgweinting“ zurückblickt: „Die Zusammenarbeit mit meiner Mannschaft war für mich immer ein Privileg. Mein Dank gilt auch Co-Trainer Alex Bucher, mit dem sich durch die intensive Zusammenarbeit eine echte Freundschaft gebildet hat, und dem unglaublich engagierten sportlichen Leiter Toni Wittmann. Er hat einen wahnsinnig großen Anteil an dem bisherigen Erfolg des Projekts, – er lebt ganz für den Fußball und den Verein. Ein ganz besonderer Dank geht an meine Frau und meinen Sohn für ihre liebevolle Unterstützung.“



Wie geht es mit dem 37-Jährigen weiter? „Sicher ist das Ganze jetzt sehr überraschend und ich brauche ein paar Tage, um es für mich einzuordnen. Aber ich lebe für den Fußball und die intensive Zusammenarbeit im Team – für die gemeinsame Entwicklung mit der Mannschaft auf und neben dem Platz. Ich brenne sicher sehr bald wieder darauf, mich in ein neues Projekt zu stürzen, das zu mir und meiner Art passt, und dann wieder voll durchzustarten. Dabei möchte ich eher wieder etwas höherklassiger angreifen, denn das entspricht mehr meiner Arbeitsweise“, erklärt Pollakowski. Derweil befindet sich der SV Burgweinting somit nun auf der Suche nach dem passenden Nachfolger.