Sofortige Trainertrennung beim Landesligisten

Die SpVgg Satteldorf und Toni Fernandez-Martinez haben das Trainerverhältnis am Montag dieser Woche nach langen und intensiven Gesprächen aufgelöst. Ebenso wird Kai Gfrärer nicht mehr die Position als Co-Trainer ausüben. Diese Entscheidung wurde nach reiflicher Überlegung und im besten Interesse gemeinsam für den Verein getroffen. Sowohl Antonio Fernandez-Martinez als auch die Verantwortlichen der SpVgg blicken nun nach vorne und bleiben sich auch weiterhin verbunden.

Die SpVgg bedankt sich bei Antonio Fernandez-Martinez für sein großes Engagement und die Leidenschaft, die er in seine Arbeit investiert hat. Er hat unermüdlich daran gearbeitet, das Team zu formen und die Spieler individuell zu fördern. Die Herausforderungen, die in dieser aktuellen Saison aufgetreten sind, und die damit verbundenen Schwierigkeiten haben letztendlich zu einer sportlichen Talfahrt geführt. Sportliche Erfolge sind häufig das Resultat einer Vielzahl von Faktoren, und die SpVgg ist sich der Tatsache bewusst, dass auch äußere Umstände, wie Verletzungen oder Umstellungen im Kader, einen erheblichen Einfluss hatten und zu diesem Ergebnis geführt haben.

Dennoch sehen die Verantwortlichen der SpVgg die Notwendigkeit, in einer entscheidenden Phase der Saison eine klare Richtung einzuschlagen. Die Ergebnisse spiegeln nicht die Ambitionen des Vereins wider und gemeinsam stehen alle in der Verantwortung, den vielen treuen Fans, Sponsoren und allen Beteiligten zu zeigen, dass die Herausforderungen ernst zu nehmen sind und die Zukunft wieder positiv gestaltet werden muss.