Sofort Feuer und Flamme Kreisklasse B1 Sinsheim +++ Pierre Härzer fühlt sich bestens aufgehoben in Landshausen +++ Am Sonntag kommt das Überraschungs-Team

Eigentlich wollte Pierre Härzer eine Pause machen, nachdem sein Engagement beim FV Elsenz kurz vor Saisonende 2021/22 abrupt endete. "Das ist ein Kapitel für sich gewesen", hat er die 23 Punktspiele in Elsenz längst abgehakt und sich voll und ganz seiner neuen Aufgabe verschrieben.

Die Anfrage aus Landshausen nahm er zur Kenntnis und hörte sie sich aus Respekt auch mal an. "Am Ende dauerte das Gespräch mit Mirco Heinrich beinahe drei Stunden und ich war sofort Feuer und Flamme", berichtet der 35-Jährige von seinem ersten Eindruck beim FV Landshausen, der ihn vorbehaltlos überzeugte. Nachdem er alles mit seiner Frau besprochen hatte, folgte die Zusage.

Seitdem hat er seine Entscheidung keine Sekunde bereut. Er sagt: "Ich wurde herzlich empfangen, die Jungs sind alle super und auch die Vorbereitung hat gut funktioniert." Es folgten wie bei eigentlich allen anderen Klubs auch reihenweise Urlauber, die dem Trainer die Arbeit erschwerten und viel Improvisationskunst erforderten. Angesichts von 17 Zählern aus zehn Partien, wobei es mit Dühren, Bargen und Siegelsbach aber auch drei richtig starke Gegner gab, eine ordentliche Ausbeute.

Dennoch trauert der Coach einem ganz bestimmten Spiel nach. "In Siegelsbach waren wir trotz der 2:5-Niederlage die bessere Mannschaft. Das war so ein Spiel, in dem das Ergebnis über den Spielverlauf hinweggetäuscht hat und im Nachgang hatte ich wirklich zwei, drei Tage daran zu knabbern." Die folgende Reaktion passte jedoch, es gab sechs Punkte aus den Pflichtaufgaben gegen Türkspor Eppingen II (3:1) und beim TSV Kürnbach II (1:0). Härzer erläutert: "Kürnbach hat es uns richtig schwer gemacht, das war ein hartes Stück Arbeit, wobei wir uns für unseren Einsatz mit drei Punkten belohnt haben."