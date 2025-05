Sofort: Ex-Oberliga-Spieler verstärkt Bezirksliga-Kellerkind

Der FC Matzenbach darf sich kurz vor Saisonende nochmals über kräftig Verstärkung in der Offensive freuen. Serdal Kocak wechselt mit sofortiger Wirkung zum FCM und wird künftig in weiß-rot für Torgefahr sorgen. Über Serdals Referenzen muss man kaum Worte verlieren. Bei zahlreichen Oberliga-, Verbandsliga- und Landesligastationen bewies der Ausnahmekönner seine Qualitäten und zeigte seinen Torriecher. Es gibt wohl kaum einen Spieler in der Region, der so verlässlich das Netz des Gegners zappeln lässt. Mit seiner brutalen Physis und seinem gewaltigen Abschluss hoffen wir ab sofort darauf, dass er unser Spiel bereichert und wir mit ihm gemeinsam Erfolge feiern können. Somit hofft der FCM auch frühzeitig für die anstehende Spielzeit gute Rahmenbedingungen geschaffen zu haben, um weiterhin ligaunabhängig eine gute Rolle spielen zu können. Der Verein ist davon überzeugt, dass Serdal einen großen Teil hierzu beitragen kann. Wir sind glücklich und froh, dass Du künftig für uns Deine Schuhe schnürst, Serdal!

