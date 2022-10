Sofia Endrizzi mit sechs Toren für Frauen des TSV 1860 - TSV Poing mit Kantersieg Löwinnen weiter an der Tabellenspitze

Kreisklasse 1

TSV 1860 München – SpVgg MS Au II 8:1

Vielmehr galt es gegen die zum wiederholten Durchmarsch ansetzenden Löwinnen, „das Ergebnis möglichst normal zu halten“. Doch die Nervosität war den Schwabenern im ersten Durchgang in vielen individuellen Fehlern anzumerken und dann mischte auch noch der Unparteiische mit. „Das 1:0 war eigentlich kein Elfmeter, beim 2:0 wird der Ball mit der Hand mitgenommen und Abseits hat er anscheinend auch nicht gekannt“, echauffierte sich Ibisch gegen Ende des ersten Durchgangs scheinbar zu sehr und wurde mit Gelb-Rot aus der Coachingzone verbannt. „Auch unsere und selbst die Sechzig-Mädels waren nach dem Spiel richtig sauer auf den Schiri. Aber wenn ich unser Team damit aufrütteln konnte, hat‘s ja was gebracht“, sah Ibisch nach dem Seitenwechsel (Halbzeitstand 4:0) spielerisch sogar eine der bislang besten Darbietungen seiner Elf. Die sechsfache Torschützin Sofia Endrizzi bekamen die Gäste zwar nie richtig in Griff, durften aber immerhin den Ehrentreffer von Maren Weinheimer bejubeln (71.).

MSA II: Nemeth, Fryba, Witz, k.A., Meier, Zehentmeier, Anzi, Mirschina, Lüll, Brandlmeier, Weinheimer; Gripp, Salzmann, k.A.. bj