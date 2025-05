"Sofa-Meister" Vornbach - und der "Malle"-Flieger ist schon gebucht...

Ein Spiel, das lediglich in den Statistikbüchern Erwähnung finden dürfte, in Sachen Entscheidungsfindung jedoch von keinerlei Wert mehr war, hat sich an diesem Sonntagnachmittag in Niederalteich zugetragen. Dort hat die heimische SpVgg mit der DJK Vornbach den seit dem gestrigen Samstag feststehenden Meister der Bezirksliga-Ost empfangen.

Wie berichtet, konnte sich am Vortag der SV Oberpolling mit einem eindrucksvollen 4:3-Erfolg gegen Vornbachs Verfolger Künzing durchsetzen - und krönte somit die Elf von Trainer Heiko Schwarz vorzeitig zum uneinholbaren "Sofa-Meister". "Ich war ehrlich gesagt nicht böse drum, dass es so gekommen ist", kommentiert ein fröhlicher DJK-Trainer gegenüber FuPa und ergänzt erleichtert: "Wir haben's nun endlich geschafft!" Und natürlich gingen die Mannen von Heiko Schwarz aufgrund dessen relativ entspannt in die Begegnung in Niederalteich - "gestern Nachmittag hätte das noch ganz anders ausgesehen".

Gekickt wurde dennoch: Als "Man of the Match" entpuppte sich Thomas Schopf mit seinem Hattrick - es waren die Saisontreffer 15, 16 und 17. "Schopfi hat da seine ganze Klasse nochmals unterstrichen - er ist einfach ein Unterschiedsspieler", zeigt sich der Coach zufrieden.

Die Frage, ob denn am gestrigen Samstagabend bereits auf die Meisterschaft angestoßen wurde, kann Heiko Schwarz nur bejahen. Nicht auf dem Sofa zwar, dafür aber im Vornbacher Vereinsheim ist die Mannschaft zusammengekommen. Auch nach dem Niederalteich-Dreier soll dort heute nochmals gefeiert werden. Die richtige Sause findet jedoch am letzten Spieltag nach dem Heimspiel gegen Obernzell-Erlau statt. Und - so viel darf schon verraten werden - der Ausflug nach Mallorca "Malle" ist bereits geplant...