Unüberwindbar war Dahlem-Schmidtheims Torhüter Yannick Schmitz (4.v.l.) in Zülpich – Foto: Rocco Bartsch

Sötenich jetzt allein vorn - DHO punktet erstmals So lief der 6. Spieltag der Kreisliga A Verlinkte Inhalte KL A Euskirchen Nierfeld SG Dahlem Lommersum Zülpich II + 17 weitere

Bevor wir auf den Sonntag zurückschauen, gibt es noch eine eine Aufbereitung vom dritten Spieltag. Dort hätte u.a. das Meisterschaftsspiel zwischen Golbach und Lommersum stattfinden sollen. Dieses wurde jedoch kurzfristig von Heimseite her abgesagt, da der Platz unbespielbar war. Zu kurzfristig wie Eintracht Lommersum befindet. Und Lommersum bekam Recht sowie drei Punkte und 2:0 Tore. Golbach will diese Wertung aber nicht so stehen lassen und anfechten. Entscheidung offen. Derzeit hat Lommersum aber erst einmal die drei Punkte. Am Sonntag bestand die Chance diese zu verdoppeln, allerdings misslang dies, denn gegen Mechernich unterlag man 1:3. Ebenfalls unterlegen war der SSV Golbach, der beim 1:6 in Schönau ordentlich unter die Räder kam. Im Kellerduell zwischen Schöneseiffen und Vernich fielen acht Treffer. Vernich schoss zwei mehr und sammelte beim 5:3 Auswärtssieg drei ganz wichtige Zähler ein. Wichtig war auch der Erfolg der Sportfreunde DHO. Im Heimspiel gegen Flamersheim/Kirchheim stand es am Ende 2:1 für die Hausherren, die damit erstmals Punkte in dieser Spielzeit holten. Im Topspiel des Sonntags gewann Bezirksligaabsteiger Dahlem-Schmidtheim beim bislang verlustpunktfreien TuS Zülpich II mit 2:0 und schob sich an den Römerstädtern vorbei auf Platz zwei. Ganz oben, als einzig noch ungeschlagenes Team steht der SV sötenich. Zwar reichte es beim SV Frauenberg nur zu einem 2:2 Unentschieden, aber diesen Punkt Vorsprung nimmt der SVS mit in die neue Woche. Im Verfolgerduell zwischen Nierfeld und Weilerswist stand es am Ende 0:1. Dadurch bleibt die Spitze dicht beisammen und das macht Vorfreude auf die kommenden Wochen.

Das sind die Spieltagsfakten mit 29 Toren: TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SG Dahlem-Schmidtheim 0:2

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: Robin Metternich, Prince Yoka, Jakob Raudszus (62. Torsten Heß), Sebastian Esser (85. Nico Jensen), Jakob Fischer, Lukas Bungart, Daniel Esser, Fabian Schmitz (74. Sebastian Zaun), Julian Riße, Mika Jensen, Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf - Trainer: Abdulah Turan

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten, Leon Merget (14. Niklas Dümmer), Timo Wassong, Fabian Klimpel, Luca Caputo (78. Fabian Thur), Niklas Hahn, Christopher Haep (73. Leon Ingenhaag), Aleksandr Miller, Silvio Ferjani (90. Dominik Vilz), Alexander Haep - Trainer: Christian Hammes

Schiedsrichter: Edgar Dickel - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Sebastian Etten (38.), 0:2 Sebastian Etten (90.+5)



Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – SG Flamersheim / Kirchheim 2:1

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Jamey Idema, Floridon Patusha, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Adrian Hajdini (80. Eren Catak), Maciej Wojnowski, Paul Alberty, Salah Kacem, Youssef Khabbaz (82. Vladyslav Shukhovtsev), Kadiata Mbaya Mudiangombe (85. Sefer Hoxhaj) - Trainer: Christoph Hemmersbach

SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller (80. Yannik Ramm), Lorenz Schlüpen, Sven Förster, Julian Seliger, Lukas Mager, Paul Doppelfeld, Kasimir Johannes Reutershan, Lukas Heiwolt, Daniel Graichen (80. Eduard Lindner), Leon Trichkovski (80. Michael Euskirchen) - Trainer: Marco Markwald

Schiedsrichter: Niklas Breuer - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Lukas Heiwolt (16.), 1:1 Kadiata Mbaya Mudiangombe (30. Handelfmeter), 2:1 Adrian Hajdini (46.)



SV Frauenberg – SV Sötenich 1919 2:2

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Daniel Lüssem, Pascal Schröder, Deniz Arigan (66. David Dams), Leon Vohsen (52. Jan Tornow), Wesley Schleicher, Tom Bauer (75. Denis Moruz), Julian Crombach (46. Ben Huthmacher), Marcel Motz, Sinan Hannes, Justin Brams (46. Jan-Paul Pietrzyk) - Trainer: Kurt Krüger

SV Sötenich 1919: Lars Kreuser, Simon Weishaupt, Jonah Weishaupt (53. Lukas Hanf), Lars Knebel, Marvin Neumann, Tim Jäckel, Martin Schmitz, Simon Züll, Dennis Jäckel, Jens Knebel, Paul Hrziwnak (86. Luis Metternich) - Trainer: Markus Sabel

Schiedsrichter: Sascha Lus - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Wesley Schleicher (18.), 1:1 Jens Knebel (28.), 1:2 Martin Schmitz (70. Foulelfmeter), 2:2 David Dams (75.)



SSV Eintracht Lommersum 1920 – TuS Mechernich 1897 1:3

SSV Eintracht Lommersum 1920: Leon Wynen, Robin Ron Schmitz, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm, Alexander Joist, Andreas Struve, Tim Schumacher (81. Tom Weiler), Jan-Niklas Runkel, Witali Rempel (33. Maurice Hergarten), Simon Bell, Marcel Ebel (81. Elias Hamzic) - Trainer: Sebastian Reisenauer - Trainer: Jürgen Braun

TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Niklas Borgelt (16. Sekou Keita), André Beaujean, Tobias Hoß, Moritz Zinken (0. Leon Radschibajev), Franz Evertz, Jonas Hohn, Tim Osterspey (63. Andreas Wiedenau), Nils Althausen, Tom Lengersdorf (73. Ibrahim Yassine), Jens Honnef (95. Tim de Jong) - Trainer: Torsten Flimm - Trainer: Mirco Mertens - Trainer: Nicolas Hohn

Schiedsrichter: Michael Herschung - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Jens Honnef (64.), 0:2 Tom Lengersdorf (69.), 1:2 Joshua Schramm (75.), 1:3 Jens Honnef (90.+4)



SV Schöneseiffen 1950 – TuS Vernich 1927 3:5

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen, Niklas Kirch, Nils Fink (10. Tobias Heinen), Dominik Dreßen, Lukas Sauer, Max Jöbges, Maurice Niedermeier, Felix Jenniches, Marcel Hupp, Timo Bornewasser (58. Marcel Kreiß) - Trainer: Heiko Zimmer

TuS Vernich 1927: Elias Weise, Max Wasserschaff, Nicklas Czmok, Stefan Wolter (82. Joe Kajba), Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Marten Pleger, Elias Platz, Luc Kajba, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall

Schiedsrichter: Luis Schmitz - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Luc Kajba (8.), 0:2 Marten Pleger (10.), 1:2 Marcel Hupp (13. Foulelfmeter), 1:3 Arber Kryeziu (36.), 2:3 Marcel Hupp (40.), 2:4 Arber Kryeziu (50.), 3:4 Lukas Sauer (61.), 3:5 Maurice Platz (88. Foulelfmeter)

Rot: Joe Kajba (90./TuS Vernich 1927/)



TSV Schönau – SSV Golbach 1928 6:1

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann, Alexander Latz (43. David Nolte), Lukas Stollenwerk, Norman Loepke (80. Luis Breuer), Lukas Wollenweber, Benedikt Vögtel, Yannick Merget, Chris Schmauder, Florian Metzen (85. Patrick Spieß), Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert

SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Lukas Malsbenden (87. Finn Harnisch), Marius Kremp (89. Yurii Chukhrai), Kai Müller, Maurice Gölden (89. Ruben Lemke), Felix Malsbenden (84. Nirvin Vincent de Paul), Sebastian Mertz, Jan Malsbenden, Richard Stier, Max Hofmann, Jean-Claude Kamano (64. Laurin Peters) - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

Schiedsrichter: Thomas Broszeit - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Florian Metzen (50.), 2:0 Chris Schmauder (57.), 3:0 Lukas Wollenweber (70.), 4:0 Chris Schmauder (71.), 4:1 Jan Malsbenden (76. Handelfmeter), 5:1 Norman Loepke (84.), 6:1 Tim Breuer (89.)



SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – SSV Weilerswist 1924 0:1

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Philipp Kautz, Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer, Patrick Pohl (85. Fabio Schmitz), Sven Pohl, Luca Bläser, Oleksandr Chornyi, Mory Kaba, Nils Hahn (71. Marcel Maus), Yannick Schorn, Marlon Vogt (85. David Küpper) - Trainer: Dirk Scheer

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Max Becker, Björn Büscher, Felix Kortholt, Solehi Salohidin, Robin Maximilian Berk (79. Maxim Zajcev), Sven Stanienda, Maxim Zajcev, Dennis Besirovic, Mike Nandzik (85. Daouda Coulibaly) - Trainer: Frederik Ziburske

Schiedsrichter: Tim Kreuser (Vussem) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Felix Kortholt (68.)

Weiterhin zur Sache geht es im Torschützeranking. Fast alle Führenden konnten etwas für ihr Torekonto tun. Ganz oben stehen Tim Breuer (Schönau) und Jens Knebel (Sötenich) die jeweils einmal trafen und nun jeweils neun Ligatore erzielt haben. Weiter Boden gut gemacht hat Jens Honnef. Der Mechernicher traf in Lommersum doppelt und hat nun sieben Meisterschaftstore erzielt. Auch Felix Kortholt schaffte es mit seinem Goldenen Tor in Nierfeld in den Spielbericht. Der Weilerswister steht jetzt bei sechs Ligatoren. Mit Martin Schmitz zeigt sich ein weiter Sötenicher schon früh in der Saison in Torlaune. Der 33-Jährige hat bereits fünf Treffer erzielt. Das Ranking der besten Torschützen: