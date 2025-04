Soest und Nottuln holen in Unterzahl Remis - Hiltrup bleibt vorne

28 Tore fielen in sieben Partien. GW Nottuln holte im "Sechs-Punkte-Spiel" trotz früher Unterzahl (3.) einen 1:4-Rückstand gegen den FC Nieheim auf, der damit auf dem ersten Abstiegsplatz bleibt. Nottuln hielt dank des Unentschiedens den Neun-Punkte-Vorsprung und kommt dem Klassenerhalt immer näher. Vorletzter bleibt der Delbrücker SC, der dem FC Preußen Espelkamp äußerst knapp mit 0:1 unterlag. Für die Adlerträger schoss der 34-jährige A-Liga-Torjäger der 2. Mannschaft, Watschagan Harutjunjan, in der 50. Minute das Goldene Tor des Tages. Das Kellerduell zwischen der SG Bockum-Hövel und dem SuS Neuenkirchen musste verlegt werden.

Im weiteren Verfolgerduell gab es es zwischen dem SV Westfalia Soest und dem SV Rödinghausen II eine 1:1-Punkteteilung. Nach einer kuriosen Roten Karte war Soest fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl, aber stets auf Augenhöhe und fühlte sich am Ende vom Schiedsrichter-Trio benachteiligt. Becker hatte in der siebten Spielminute versucht, einen Freistoß schnell auszuführen, traf dabei aber den immer noch daneben stehenden Rödinghausener, der den Ball im letzten Moment wegkickte. Rot für den Soester, der SVR-Akteur sah Gelb. Als der verdiente Ausgleich gelang (81.), forderte die Westfalia in der Nachspielzeit einen Handelfmeter, den der Schiedsrichter aber verweigerte. Beide haben damit vorerst den Anschluss an Hiltrup verloren.

Ebenso der SC Peckeloh, der bei Westfalia Kinderhaus eine klare 0:3-Niederlage kassierte. Mit der vierten Niederlage in Folge rutschte Borussia Emsdetten erstmals in der laufenden Saison in die untere Tabellenhälfte. Der FSC Rheda behielt mit 2:1 die Oberhand und ist mit 29 Zählern auf der Habenseite dem sicheren Klassenerhalt ein großes Stück näher gekommen.