Sören Rang und Fabio Hajdaraj bleiben bei Bleckenstedt Verlängerungen beim Landesligisten von NK · Heute, 21:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Patrick Moslehner

Nach den ersten Transfers, die Germania Bleckenstedt vorstellte, kommen nun die ersten Vertragsverlängerungen hinzu. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Der FC Germania Bleckenstedt kann auch in der kommenden Saison auf Torhüter Sören Rang bauen. Der 1,96 Meter große Keeper hat seinen Vertrag bei den Blau-Gelben um ein weiteres Jahr verlängert und bleibt damit weiterhin „der Rückhalt zwischen den Pfosten“. Mit „starken Reflexen, enormer Präsenz und großer Sicherheit auf der Linie“ war Rang in vielen Spielen ein entscheidender Faktor und hielt laut Verein „oft seinen Kasten sauber“. Zudem habe er der Mannschaft wichtige Punkte gesichert. Auch abseits des Platzes nimmt der Torhüter eine wichtige Rolle ein und übernimmt „mit seinem organisatorischen Einsatz und seiner Art“ viel Verantwortung innerhalb des Teams. Rang kam 2024 aus Hillerse und spielte in der laufenden Saison 15 Mal in der Landesliga.

Neben Rang bleibt auch Fabio Hajdaraj der Germania erhalten. Der Offensivspieler gab ebenfalls seine Zusage für die kommende Spielzeit und wird weiterhin das blau-gelbe Trikot tragen. Er kam zur laufenden Saison aus Hallendorf und stand 24 Mal in der Landesliga auf dem Platz. Dabei erzielte er bei zehn Startelfeinsätzen drei Tore. Hajdaraj zählt laut Verein „definitiv zu den Entwicklungsspielern der Rückrunde“. Mit „viel Einsatz, harter Arbeit und Geduld“ habe sich der Flügelspieler seinen Platz im Team Schritt für Schritt erarbeitet und sich seine Einsatzzeiten „durch starke Leistungen absolut verdient“.