Sören Haß und Jürgen Brockmann coachen weiterhin den TuS Zeven

Zufriedene Gesichter in der Fußball-Abteilung des TuS Zeven. Sören Haß und Jürgen Brockmann sind für ein weiteres Jahr das Trainerteam des TuS Zeven in der Kreisliga. Spieler und Abteilungsleitung freuen sich über die Vertragsverlängerung.

Das Erfolgsteam des Kreisligisten bleibt also zusammen. Und Teammanager Jens Hinrichs geht auch davon aus, dass die Mannschaft im Großen und Ganzen zusammenbleiben wird. Mit einem Jahr mehr Erfahrung in den Beinen soll das junge Team in der kommenden Saison eine gute Rolle in der höchsten Liga des Landkreises spielen.

Sören Haß musste nicht allzu lange nachdenken, ob er weitermachen will. „Nachdem ich im September wieder eingestiegen bin, habe ich großen Spaß an der Arbeit mit den Jungs. Wir haben eine super Trainingsbeteiligung und es macht mir einfach viel Freude, bei dieser jungen Mannschaft zu sehen, wie sich die Jungs Stück für Stück weiterentwickeln“, sagte Haß gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.