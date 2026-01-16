Sören Danckert: "Die Ligazugehörigkeit ist für mich kein Index"

Es ist noch keine Ewigkeit her, da hat der SC Teutonia 10 in der Landesliga Hamburg gespielt. Mittlerweile ist der Klub allerdings in der Kreisklasse angekommen - wenn möglich hält diese Zugehörigkeit nur noch bis zum Sommer 2026 an, denn das Team von Sören Danckert ist Wintermeister seiner Gruppe und so ambitioniert wie schon lange nicht. Im zweiten Teil spricht der Trainer über die Entwicklung und die Ziele seiner Mannschaft.

Selbst bei einem Spitzenteam gibt es immer Verbesserungsbedarf. Das gilt für den FC Bayern München, der eine historisch gute Hinrunde in der Bundesliga gespielt hat, aber auch für jeden anderen Tabellenführer jeglicher Klasse, denn perfekte Spiele sind selten „Wir müssen konzentriert bleiben und fokussiert, wir hatten im Oktober eine kleine Ergebniskrise“, räumt der SC-Coach beispielsweise ein. „Wir hatten dann gesagt, dass wir nicht auf die Tabelle schauen und jede Partie wie ein Pokalspiel betrachten. Dass es für Platz eins zur Winterpause gereicht hat, ist schön und sehr gut für die Moral, aber es ist halt nur die Winterpause.“ Danckert sagt aber auch, dass sein jetziges Team gewachsener als vor einem Jahr sei. "Wir sind als Team 'fertiger', zudem hatten wir vergangenes Jahr großes Verletzungspech, dazu kamen dann die schlechten Ergebnisse und das zog sich durch die rechtlichen Spiele."

Bei den Teutonen ist diesmal aber vieles anders, der Teamgeist und der Wille stimmen. Was nach einer guter Basis klingt, könnte schon im Sommer zum Aufstieg reichen, doch wie lauten eigentlich die mittelfristigen Ziele des ehemaligen Landesligisten? Danckert führt aus: "Fußball ist ja leider ein Ergebnissport und wird in Tabellen gemessen. Dass in der Kreisklasse, gerade bei allen Teams die oben stehen, guter Fußball gespielt wird, ist unter Experten sicher kein Geheimnis, deswegen ist die Ligazugehörigkeit für mich kein Index. Wenn nach Zielen gefragt wird, würde ich gerne sagen: Ich möchte, dass sich Teutonia 10 im Herrenbereich so etabliert, dass wir eine gute Rolle in der Liga, wo wir dann spielen, spielen und mit gutem Fußball Spaß haben, sowohl die Zuschauer als auch die Spieler!"

"Erstmal ganz sutsche!"

Die Heimspiele werden wieder gut besucht, schließlich hat sich herumgesprochen, dass der SC das graue Gewand der vergangenen Jahre abgelegt hat. Auch deshalb meint der Trainer mit Blick auf eine konkrete Zielsetzung: "Natürlich sehen wir die Kreisliga als erstes Ziel, wenn wir uns dort etablieren können und nach der geplanten Reform eventuell in der Kreisoberliga mitspielen können, wäre das für unseren Verein sicher schon schön, aber dahin ist es definitiv noch ein langer Weg. In Hamburg sagen wir ja: ‚erstmal ganz sutsche!‘ Es wollen auch andere Vereine aufsteigen, mir würde tatsächlich eine Klasse schon reichen, damit ein Gespann das Spiel pfeift! Und das ist keine Kritik an den Schiedsrichtern, die wirklich einen fantastischen Job machen aber ein Linienrichter täte gerade unserem Spiel nochmal ganz gut."