Sören Becker wagt Sprung in die Westfalenliga GW Nottuln reagiert auf den Abgang von Christian Messing von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Glückliche Gesichter bei Darius Schwering (Chefcoach, l.), Dirk Nottebaum (Teammanager, 2. v. l.) und Phillip Roberg (r.), nachdem der Transfer von Sören Becker unter Dach und Fach gebracht worden ist – Foto: GW Nottuln

Westfalenligist GW Nottuln hat am vergangenen Sonntag einen weiteren Neuzugang vorgestellt. Mit Sören Becker wechselt ein verheißungsvoller Mittelfeldakteur in die Baumberge. Zwar kommt Becker aus der Bezirksliga, hat aber bereits Oberliga-Erfahrung vorzuweisen.

Talent bei Preußen unter Beweis gestellt Der jetzt 21-jährige Becker spielte in der Jugend unter anderem für den 1. FC Gievenbeck sowie Preußen Münster. Für die Adlerträger lief er in der B- und A-Jugend-Bundesliga auf und sammelte gar einige Oberliga-Einsätze für die Reserve der Preußen. Berufsbedingt folgte im Sommer 2024 jedoch der vermeintliche Rückschritt zum Münsteraner Bezirksligisten Wacker Mecklenbeck. In der Bezirksliga zum Dauerbrenner gereift Bei den Mecklenbeckern war Becker sofort gesetzt, sammelte in den gut anderthalb Jahren bei Wacker 41 Pflichtspieleinsätze. Eine Zeit, in der er sich natürlich in den Fokus anderer Klubs spielte: "Wir sind gut vernetzt, Sören ist uns schon im letzten Jahr aufgefallen", so Dirk Nottebaum − Teammanager in Nottuln − bei Heimspiel-Online.

So richtig hat Becker dann bei den Münsteraner Stadtmeisterschaften auf sich aufmerksam gemacht. Dort legte er bemerkenswerten Ehrgeiz und Willen an den Tag und fungierte als Spielantreiber seiner Mannschaft. "Die Stadtis sind eine Riesenbühne. Da hat er schon echt Werbung für sich betrieben und das Interesse einiger Vereine geweckt. Dass er sich nun für uns entschieden hat, ist ein großes Kompliment. Sören ist sehr ambitioniert und ehrgeizig. Das finden wir total spannend. Er ist ein super Fußballer, hat eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen", lobt Nottebaum seinen neuesten Fang. Der 21-Jährige ist im zentralen Mittelfeld vielseitig einsetzbar, kann sowohl auf der Sechs, Acht oder Zehn spielen. Becker rückt wohl für Christian Messing, der sich im Sommer Borussia Darup anschließen wird, in das Nottulner Mittelfeld. Als 1-zu-1-Ersatz möchte Nottebaum den Neuzugang aber nicht titulieren: "Er muss sein Spiel nicht komplett umstellen, nicht Chrissi Messing 2.0 sein. Uns wäre es am liebsten, wenn er ganz viel Sören Becker mitbringt."