Sömmerda dreht 3-Tore-Rückstand!

Mit 9 Gegentreffern nach den ersten beiden Spielen muss der VfB Artern in den kommenden Trainingseinheiten versuchen die Defensive in den Griff zu bekommen. Auch Torjäger Jan-Niklas Beyer ärgert sich über die individuellen Fehler, die den Gegner zurück ins Spiel kommen ließen...

Die Anfangsphase gehörte klar den Gastgebern. Sömmerda tat sich schwer ins Spiel zu finden, wirkte unsicher und kassierte gleich drei Gegentreffer. Zunächst traf Mückenheim ins eigene Tor, danach legten Franke und Schirmer nach. Doch noch vor der Pause setzte Otto mit dem 3:1 ein wichtiges Lebenszeichen für den FSV und brachte sein Team zurück ins Spiel. Mit neuem Mut ging es in die Kabine.

Und dieser Schwung nahm nach Wiederanpfiff sofort Gestalt an: Horn erzielte den Anschlusstreffer zum 3:2, ehe Max Mückenheim, nur eine Minute später, mit dem verdienten Ausgleichstreffer zum 3:3 die Partie endgültig drehte. VfB-Stürmer Beyer kann sich den Leistungseinbruch nicht erklären. "Wir kommen gut ins Spiel rein und nutzen unsere Chancen. Kriegen dann durch individuelle Fehler das 3:1 vor der Pause, wodurch Sömmerda natürlich wieder Hoffnung hat. Bekommen dann wieder durch individuelle Fehler den Anschlusstreffer und werden dann unsicher. Warum kann ich leider nicht sagen. Genug Selbstvertrauen sollte eigentlich nach der 3:0 Führung vorhanden sein."

Vor allem in der Phase nach dem Ausgleich war Artern sichtlich angeschlagen und kam kaum noch gefährlich vor das Tor des FSV. Sömmerda hingegen spielte seine Überlegenheit konsequent aus. Krebs schoss die Gäste nach 65 Minuten erstmals mit 3:4 in Führung und Müller setzte mit dem 3:5 den Schlusspunkt einer beeindruckenden Aufholjagd.