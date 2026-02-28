Sökler erlöst die Kreuzeiche: SSV Reutlingen atmet auf

Auftakt nach der Pause: Ein Spiel, das vom Detail lebt Schiedsrichter Felix Stephan leitete eine Partie, in der Reutlingen die Geduld fand, die ein erstes Spiel nach der Winterpause oft verlangt. Oberachern kam als Tabellensechster an die Kreuzeiche, Reutlingen als Team aus der unteren Hälfte – und doch blieb die Begegnung bis in die Schlussphase offen. Erst ein Foulelfmeter brachte die Entscheidung: Marcel Sökler verwandelte in der 69. Minute zum 1:0. Mehr brauchte es nicht. Für Reutlingen ist genau das die Botschaft dieses Nachmittags: Nach einer Woche des Wartens zählt nicht die Inszenierung, sondern die Wirkung.

Gegner Oberachern: Oben dabei – und dennoch zu bezwingen

Der SV Oberachern bleibt trotz der Niederlage in der Spitzengruppe verankert. Mit 32 Punkten aus 20 Spielen (9-5-6) steht der Klub weiterhin auf Rang sechs, die Torbilanz lautet 29:37. Reutlingen wiederum hat mit dem Erfolg den eigenen Standort verbessert, ohne ihn zu verklären. Die Mannschaft steht nun nach 20 Spielen bei 23 Punkten (6-5-9) und 30:35 Toren auf Platz 13. In dieser Liga, in der vier Absteiger vorgesehen sind, ist jeder Schritt weg von der unmittelbaren Gefahrenzone ein kleines Stück Stabilisierung – gerade wenn er gegen einen Gegner gelingt, der deutlich höher notiert ist.

Tabellenblick: Reutlingen gewinnt Abstand nach unten

Die Zahlen schärfen das Gefühl. Hinter Reutlingen stehen Normannia Gmünd und die TSG Backnang mit jeweils 22 Punkten, der FSV Hollenbach folgt mit 20 Punkten, Bietigheim-Bissingen mit 18. Der SSV hat sich mit dem 1:0 also nicht in Sicherheit gespielt, aber er hat Abstand gewonnen – und vor allem den Restart nicht verschlafen. Während vorne der VfR Aalen (48 Punkte) die Liga anführt und der VfR Mannheim (45) folgt, wird Reutlingens Saison vorerst unten geschrieben: als Kampf um Punkte, Wochenenden, die nicht ausfallen, und Spiele, die man auch dann gewinnen muss, wenn sie nur einen Treffer hergeben.