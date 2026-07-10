Sögel dreht nach Ausgleich auf und schlägt Surwold 4:1 von ZK · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

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Der SV Sigiltra Sögel hat sein Testspiel gegen den SV Surwold mit 4:1 gewonnen. Nach einer starken Anfangsphase der Gastgeber brachte Elias Kruse seine Mannschaft in der 26. Minute verdient in Führung. Bereits zuvor hatte David Olliges die große Chance zur Führung, während Surwold durch Lukas Borgmann am Pfosten scheiterte. Gestern, 19:30 Uhr SV Sigiltra Sögel 1920 Sögel SV Surwold Surwold 4 1 Abpfiff Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen durch Borgmann in der 57. Minute zunächst der Ausgleich. Sögel ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und fand schnell die passende Antwort. Joker Krisztian Kazamer stellte in der 65. Minute die Führung wieder her, ehe David Kamlage nur drei Minuten später auf 3:1 erhöhte.

Surwold vergab anschließend noch eine gute Möglichkeit, als Sögels Torhüter zunächst parierte und der Nachschuss am Tor vorbeiging. Den Schlusspunkt setzte schließlich Arne Düttmann, der nach Vorarbeit von Laszlo Bodnar in der 80. Minute den 4:1 Endstand erzielte. Nach einer überlegen geführten ersten Halbzeit und einer kurzen Phase nach dem Ausgleich zeigte sich Sögel vor allem in der Schlussphase effizient und entschied das Freundschaftsspiel letztlich verdient für sich.